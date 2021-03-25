保安局證李家超入院覆診　頸部現紅因扁平疣手術所致

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-25 22:17

今日（24日）有報道指，保安局局長李家超早上現身伊利沙伯醫院，有現場人士懷疑李頸部疑有紅疹，令外界關注其健康狀況。保安局回覆《香港01》查詢表示，李家超今早到伊院進行一般例行覆診，強調局長健康狀況良好，接種第二劑新冠疫苗後，完全沒有任何不良反應或不適。 至於李家超頸上有紅疹，保安局澄清，是因為他較早前進行了頸部「扁平疣」皮膚手術，皮膚現紅是手術後的過渡期反應。

【新冠疫苗】3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員在政府總部接種第二劑科興疫苗。（資料圖片／張浩維攝）

保安局局長李家超本周一（22日）接種第二劑科興新冠疫苗。《蘋果日報》今日報道指，李家超今早11時曾到伊利沙伯醫院日間醫療中心3樓求醫，有人指出李的頸部疑似出現紅疹，李逗留約半小時後離院。

保安局發言人回覆查詢表示，李家超局長健康狀況良好，接種第二劑新冠疫苗後，完全沒有任何不良反應或不適，每日如常工作，並沒有休假，局長今日曾到伊利沙伯醫院作一般例行覆診。

到伊利沙伯醫院屬例行覆診

發言人續指，局長較早前經私家醫生進行了頸部扁平疣皮膚手術，皮膚現紅是手術後的過渡期反應，這與今日到伊利沙伯醫院作一般例行覆診無關。

翻查資料，疣是常見的皮膚感染症，由人類乳頭瘤病毒（HPV）引致。病毒經皮膚微細破損入侵，刺激表皮細胞增生，形成表面粗糙的夥粒。除影響外觀，患者一般沒有其他病徵，少數人會感覺痕癢或疼痛。

至於扁平疣體積較細小，會輕微凸出，多呈現淺啡色，主要集中於面頸及上身軀幹位置。扁平疣容易傳染附近正常的皮膚，同一患者的臉上可出現數十至過百粒的扁平疣，影響外觀。

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