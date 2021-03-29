選舉改制︱青研香港：近7成人指非民主倒退　陳恒鑌：批評片面

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-29 18:26

全國人大常委會今日（29日）起一連兩天在北京開會，審議完善香港選舉制度的具體方案，修訂《基本法》附件一和附件二。 青研香港今日下午發佈「關於完善香港選舉制度的意見調查」結果，有71%受訪者認同需遵從全國人大決定完善選舉制度；65.4%受訪者認為加入選委會議席後，立法會代表性更廣泛，亦有68.9%受訪者認為，「完善」香港選舉制度不會導致民主倒退。

青研香港在本月22至28日，以網上問卷形式訪問1013名受訪者。其中在未來選舉委員會組成方面，有58%受訪者認為未來選舉會應取消區議員所佔席位，22.8%受訪者認為要增加，另有8.8%受訪者認為應該減少議席。此外，有57.4%市民認為未來立法會選舉中，選委員議員應佔大多數，另有56.9%受訪者認為同地區直選中應採用「雙議席單票制」的選舉模式。

青研香港召集人陳志豪認為，由選委會選出的議員可涵蓋跨階層和跨界別的利益，並不單純考量地區意見，令立法會的組成更多元化。青研香港副召集人林宇星表示，「大選區」和「比例代表制」的情況下，激進派靠少數人支持已經能當選，導致議會近年亂象的其中原因。他又指，結果顯示市民對激進的政治主張和議會亂象不滿，期望新選舉制度能讓社會凝聚共識、修補撕裂。

【選舉改制】陳恒鑌認為，完善選舉制度可為「愛國者治港」的落實提供制度性保障，強調民主沒有標準答案，若以單一標準作「民主倒車」的批評片面。他又認為，重構選委會，能擴大代表性和參與程度。（羅君豪攝）

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，完善選舉制度可為「愛國者治港」的落實提供制度性保障，強調民主沒有標準答案，若以單一標準作「民主倒車」的批評片面。他又認為，重構選委會，能擴大代表性和參與程度。