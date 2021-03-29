港鐵首減價　田北辰指票價變95折後變相加價　陳恒鑌批減幅低

撰文： 周皓宜 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-29 19:06

港鐵今（29日）宣布6月27日起減價1.7%，是「可加可減」機制實施以來首次減價。實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰認為減幅輕微，促政府將港鐵物業發展收益加入票價調整方程式。 民建聯立法會議員陳恒鑌認為，今次減幅相當低，加上港鐵票價8折優惠月底將調整至95折，票價變相增加，希望政府出手資助，延續港鐵票價8折優惠。

票價8折變95折 田北辰指減價後車費變相增加

實政圓桌立法會議員田北辰指，港鐵這次減價可打破票價只加不減的印象，但他認為減幅輕微，10元車費只會減1、2毫。田北辰又指，港鐵將8折票價將改為95折票價，車費明顯增加，認為在當前經濟環境不景氣的情況下，做法並不合理 。

田北辰認為，應將港鐵物業發展收益加入方程式，他稱港鐵與九巴、城巴和新巴比較，主要在物業發展有龐大收入。田北辰認為應量化有關收入，從而將其好處融合在未來票價調整幅度上，令票價長遠加幅遠低於巴士公司。

陳恒鑌：減幅相當低 望政府出手延續8折優惠

陳恒鑌表示，今次減幅相當低，對市民幫助不大。他說，港鐵8折優惠將於月底到期，港鐵改以95折延續優惠，最終市民所承擔的車費將增加，情況不理想，希望政府出手，延續8折優惠。

他認為，目前「可加可減」機制設置過於簡單，未能切實回應社會變化，過往港鐵曾出現過百億營利，但仍然可以加價，建議將營利指數和社會環境納入機制方程式之中。