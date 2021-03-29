港鐵首度減價！　按可加可減機制可減價1.7％

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-29 18:10

政府統計處今日（29日）公布去年第四季的運輸業名義工資指數，為最後一個影響港鐵可加可減機制結果的數據。按統計處已公布的數據，去年第四季的運輸業名義工資指數變動為-1.5%，連同早前公布的去年12月通脹指數（-0.7%），減去額外的0.6%扣減，得出的結果是-1.7%，即按機制，新一年度的港鐵票價將可減價1.7%。 港鐵表示，由於調整幅度為負數，港鐵票價將於今年六月底按機制下調。

可加可減機制方程式： 0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動 （-0.7%）＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（-1.5%）— 生產力因素（0）— 額外扣減（0.6%）= -1.7%

過去兩年港鐵票價調整方程式的運算結果，均觸及「封頂」機制，未有按結果盡加，累計1.58%的加幅需於今年追加。惟翻查港鐵可加可減機制的啟動條件，只要方程式得出減價結果，而減幅達1.5%或以上，就必須先啟動減價。港鐵表示，相關延後加幅，將按機制再度延後。

另外，值得注意的是，在政府補貼下，港鐵現時正出八折優惠，截至本月底結束。早前政府已指不會再提供補貼，港鐵亦指難以獨力承擔優惠，即優惠很大機會在踏入4月時完結，屆時市民實際車資將明顯增加。

港鐵大約下午5時發稿稱，除了票價按機制下調，亦會提供多項票價優惠，包括今年4月1日至6月26日，推出「程程5%車費扣減」優惠，適用於使用八達通及車票二維碼的所有港鐵乘客。在相關優惠結束後，港鐵表示會以額外資源，提升票價調整機制內（即「分享利潤機制」及「服務表現安排」）承諾的車費扣減優惠，連同6月底下調的票價，乘客實際需支付的車資，將可持續節省約5%，直至2022年1月1日。

港鐵去年因事故罰款1500萬

翻查資料，港鐵去年的基本業務利潤為43.81億元，按照「分享利潤機制」，由於金額少於50億元，故毋須從利潤中撥款提供車費優惠。至於「服務表現安排」，港鐵之前表示，2020年1月至12月，一共有8宗31分鐘或以上的服務延誤，其成因為港鐵控制範圍的因素，按機制每宗事故需撥出100萬至500萬元不等，全年計合共1,500萬元。

（港鐵文件）

港鐵：早晨折扣優惠延至2022年5月31日

此外，「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門–南昌全日通」售價將於2021年7月起下調。同時乘客購買2021年7月至12月的「全月通加強版」以及於2021年7月1日至2022年1月1日期間購買「港鐵都會票」，將可享有50元折扣。至於六五折的「早晨折扣優惠」，亦會再次延續1年，直至2022年5月31日。

港鐵表示，在2021/22年度票價下調1.7%後，乘客因而節省的車資超過2億元，連同一系列車費優惠總值超過5億元，再加上因疫情而提供的特別車費安排，總值超過2億元，涉及金額預計總值超過9億元。港鐵表示，每年亦會提供逾17 億元的恆常優惠，例如港鐵學生乘車優惠計劃等，在合計本年度下調票價、車費優惠及特別車費安排，港鐵共承擔26 億元。

港鐵公司商務總監楊美珍表示，由2019年1月起，八達通票價已經沒有實際上調，本年度票價調整機制方程式得出減價的結果，顯示機制客觀及具透明度，並反映了香港整體經濟現況，希望疫情緩和後，香港經濟重上正軌。

▼即睇各條九巴路線及聯營路線的最新票價▼

+ 2 + 2 + 2

▼九巴多區路線票價增幅▼

▼新巴城巴4月4日起新收費表一覽▼