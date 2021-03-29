饒戈平倡與溫和反對派建立對話平台　須提防矯枉過正、過猶不及

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-29 20:18

基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平在《紫荊》撰文，談及《國安法》在港實施和選舉改制對本港政治生態的影響。饒戈平指出，《國安法》的頒布和選舉制度的修改，在香港掀起了一場「政治颶風」，形成對「反中亂港勢力」的摧毀性打擊，認為香港政治版圖正呈現出更加有利於愛國愛港力量的調整組合。 饒戈平提醒，社會輿情正顯現了不同以往的政治傾向，在這種政治風向出現一邊倒的情勢下，有必要保持清醒理性頭腦，要借鑒、吸取歷史經驗教訓，防止出現一種傾向掩蓋另一種傾向的情形，避免矯枉過正、過猶不及。

要為反對派保留合法政治發展空間

餞戈平在文章指出，全國人大兩大決定的先後出台並非偶然，指這是莊嚴權威的國家行為，既是全面準確貫徹「一國兩制」的必要舉措，也是解決香港社會深層次問題的現實需要，形容是「人們期待已久、眾望所歸的」。

饒戈平又指，《國安法》的制定、修改選舉制度，有望掃除香港社會的安全隱患和「政制痼疾」，把正「一國兩制」航船的發展方向，認為有必要意識到現在或或許是一場新戰役的開始，形容是「一國兩制」進入中期實踐的序幕，更嚴峻、更艱巨的任務還在後面。

饒戈平指出，《國安法》的頒布和選舉制度的修改，在香港掀起了一場「政治颶風」，形成對「反中亂港勢力」的摧毀性打擊，認為香港政治版圖正呈現出更加有利於愛國愛港力量的調整組合。他提醒，社會輿情正顯現了不同以往的政治傾向，在這種政治風向出現一邊倒的情勢下，有必要保持清醒理性頭腦，要借鑒、吸取歷史經驗教訓，防止出現一種傾向掩蓋另一種傾向的情形，避免矯枉過正、過猶不及。

【選舉改制】3月29日，十三屆全國人大常委會第二十七次會議在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，栗戰書委員長主持。（新華社）

稱中央不會越俎代庖

饒戈平認為，在貫徹「愛國者治港」原則、完善選舉制度的過程中，要統籌、兼顧各階層利益，團結大多數市民，最大限度擴展愛國愛港統一戰線，築牢「一國兩制」的社會基礎，特別是應實心實意做好溫和反對派的工作，建立起同他們對話、溝通的機制與平台，為其保留合法的政治發展空間，「人們樂見香港發展出理性、溫和、成熟的反對派，出現求同存異的政治和諧。」

他在文末強調，中央管治權的全面落實是全面準確貫徹「一國兩制」和《基本法》的必要條件，在此過程中，必須同時嚴格依照憲法和《基本法》辦事，充分尊重、保障香港特區的高度自治權，真正做到兩種管治權的有機結合，中央既不會空置職守，也不會越俎代庖。