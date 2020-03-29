【基本法30年】饒戈平：香港越拖延國安立法　國家直接介入越必要

下月4日是香港《基本法》頒布30周年，基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平在《紫荊》雜誌4月號撰文，指出香港及早完成國家安全立法迫在眉睫，同時亦有必要與中央建立健全反外部干預的協同機制。 饒戈平認為，「維護國家安全的法律制度一日得不到建立，香港就一日難得安寧；拖延得愈久，付出的代價就愈大，國家直接介入的可能性也就愈益顯得必要。」

基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平認為，「維護國家安全的法律制度一日得不到建立，香港就一日難得安寧；拖延得愈久，付出的代價就愈大，國家直接介入的可能性也就愈益顯得必要。」（資料圖片／林若勤攝）

應完善落實中央管治權各項機制 包括對立法會備案審查權

饒戈平在文中指出，中央和特區應完善落實中央管治權的各項配套制度機制，包括：中央對行政長官和主要官員選拔、任命、監督、罷免的相關制度和程序；中央解釋基本法的實施細則；中央修改基本法的程序規則；關於中央對特區高度自治權實行監督的程序規則，用以監督特區立法、行政活動是否存在違背憲法、基本法和一國兩制之事情，同時亦包括規範中央對立法會制定法律的備案審查權，對行政長官和立法會產生辦法修正案的批准或備案權，對終審法院法官和高等法院首席法官的任命和免職的備案權；以及關於中央對特區追加授權的程序規則等。

饒戈平指，基本法確立的行政長官既要對特區負責，也要對中央負責的「雙首長」、「雙負責」定位，決定了行政長官具有領導香港執行基本法的主導作用，承擔了統領責任。故此，一方面要完善行政長官對中央負責的制度安排，包括完善中央就有關事務對行政長官發出指令的制度，完善行政長官向中央述職制度，向中央報告特區特定重大事項的制度等；另一方面，要在香港進一步落實以行政長官為核心的行政主導體制，完善公務員管理制度，支持行政長官和特區政府依法施政，確保行政長官代表整個特區對中央負責的要求能落實。

饒戈平認為，特區政府和社會各界必須圍繞加強憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，抓緊完善相關的教育制度和體制機制，增強全社會特別是公職人員和青少年的國家意識和民族認同。在這方面，必須正視長期以來香港在國民教育方面存在的缺失，加強青少年的愛國主義教育。

對於有人提出修改基本法的要求，饒戈平認為，這類訴求視修改基本法為尋常事，也視之為解決所有問題的萬驗靈方，顯得過於輕率，不切實際。

指修例風波影響一國兩制進程 各界應痛定思痛反思

談及去年中的修例風波，饒戈平指，風波持續至今，深深影響著一國兩制進程，形容本港社會思潮混沌迷亂，政治版圖正在發生深刻變化，認為所有持份者包括中央政府、特區政府、香港社會各界以至內地民眾都有必要痛定思痛，認真總結22年來實施一國兩制的經驗教訓，反思既往的認識和工作，尋求打破僵局、形成共識的解決之道。

饒戈平認為，管治香港絕不能簡單理解為只是「港人治港」、「高度自治」，並非基本法的本意。他指出，在實行單一制結構的國家，中央政府享有對全國境內所有地區的管治權，地方不存在自身固有權力，地方管治權皆由中央授予。「只是鑒於憲法確立了一國兩制原則，鑒於香港特殊的歷史和現實情況，基本法才明確授予香港特區以單一制國家內最高程度的地方自治權，使得一國兩制、港人治港、高度自治成為基本法最大的亮點，香港也因此更加名噪於世。」

饒戈平強調，香港前所未有的高度自治權，都是回歸後獲得確認的，是以遵從一國、遵守中國憲制秩序為前提獲得的，「脫離了中國這個特定國家，脫離了憲法和基本法的憲制基礎，香港的高度自治只能是烏有之鄉、空中樓閣。」

基本法正接近其有效期中線 應先著手研究修改

對於有人提出修改基本法的要求，饒戈平認為，這類訴求視修改基本法為尋常事，也視之為解決所有問題的萬驗靈方，顯得過於輕率，不切實際。他認為，當前問題的癥結並非在修改基本法，而是如何堅守基本法，保障基本法全面準確實施。但他補充指，基本法正日益接近其有效期的中線，「期望對其實施進行中期評估、探討基本法修改問題，也是一種合理要求，不妨先行著手研究。」