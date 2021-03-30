選舉大改革6個不能不知的重點　立會「432」　選委會「權傾天下」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-30 13:48

全國人大常委會今天（30日）召開全體會議，高票通過修改《基本法》附件一和附件二的草案，立法會選舉及選委會選舉新玩法曝光。本文將會盤點是次選舉大改革6大重點，包括立法會參選人入閘新門檻、資格審查委員會組成、功能組別選民資格「大執位」等。

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１：選委會「權傾天下」



選舉委員會由過往的四大界別，增至五大界別，包括第一界別「工商、金融界」、第二界別「專業界」、第三界別「基層、勞工和宗教等界」、第四界別「立法會議員、地區組織代表等界」，及第五界別「全國人大代表、全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界」。同時，選委會在選舉改制後權力大增，特首參選人須獲得選舉委員會不少於188名委員聯合提名，且須從五大界別中各取不少於15張提名票，方能「入閘」。

除了選特首外，立法會的選委會議席將會復活，40名立法會議員將由選委會選出。同時，選委亦掌握直選參選人和功能界別參選人的入閘「生殺大權」，草案規定，參選人須從五大界別均取得提名方能入閘。



同時，選舉委員會設召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議，辦理有關事宜。總召集人由擔任國家領導職務的選舉委員會委員擔任，總召集人在選舉委員會每個界別各指定若干名召集人。

２：敲定「432」 直選成份議席銳減一半

草案敲定下一屆立法會以「432（40席選委會、30席功能界別、20席直選）」組成。在「432」方案下，超區五席被取消，直選議席由35席減至剩20席，意味含直選成份議席銳減一半。

３．雙議席單票制





立法會直選由比例代表制改為雙議席單票制，在選舉改制下的新玩法下，最高票數的兩名參選人才能當選，變相令建制派或民主派也難以全取兩席。同時，過往靠比例代表制，以相對較少票數當選的小政黨或立場特立獨行的從政者，將難以當選。

４：資格審查委員會組成曝光 國安審查意味濃

草案披露「候選人資格審查委員會」的雛形，委員會負責審查並確認選委會候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。國家安全委員會根據香港特別行政區政府警務處維護國家安全部門的審查情況，就立法會議員候選人是否符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件作出判斷，並就不符合上述法定要求和條件者向香港特別行政區候選人資格審查委員會出具審查意見書。



資格審查委員會根據香港特別行政區維護國家安全委員會的審查意見書作出的立法會議員候選人資格確認的決定，不得提起訴訟。

５：選立法會須選委會五大界別提名 泛民出選要北京首肯



候選人須獲得所在選區不少於100個、不多於200個選民和選舉委員會每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名。每名選舉委員會委員在分區直接選舉中只可提出一名候選人。

６：功能組別選民資格大變 個人票變團體票

立法會和選委會部分功能界別的選民組成結構將有改變，除鄉議局、工程界、建築測量都市規劃及園境界、會計界、法律界、教育界、醫療衛生界、社會福利界、香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界等界別的議員，由個人選民選出，其他界別的議員由合資格團體選民選舉產生。



新玩法下，現時一些既有個人票、又有團體票的「混合界別」，將變為或全數以團體票取代，當中包括數個泛民一直佔優，以及部署搶攻的界別，例如前身是資訊科技界的「科技創新界」、飲食界、批發界、零售界，及體育、演藝、文化及出版界。