選舉改制｜人大常委會審議修改附件一、二草案　沈春耀作草案說明

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-29 20:47

新華社指，十三屆全國人大常委會第二十七次會議今天（29日）下午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，由全國人大委員長栗戰書主持。委員長會議向全國人大常委會提出關於提請審議修改《基本法》附件一和附件二的議案，全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作關於兩個修訂草案的說明。

【選舉改制】3月29日，十三屆全國人大常委會第二十七次會議在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，栗戰書委員長主持。（新華社）

栗戰書主持會議

新華社指，167名常委會組成人員出席會議，出席人數符合法定人數，全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢等出席會議。國務院副總理劉鶴，國家監察委員會主任楊曉渡，最高人民法院院長周強，最高人民檢察院檢察長張軍，全國人大各專門委員會部分成員，部分全國人大代表等列席會議。

新華社續指，貫徹落實全國人大通過的《完善香港特別行政區選舉制度的決定》精神和要求，委員長會議向全國人大常委會提出了關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法（修訂草案）》的議案、關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序（修訂草案）》的議案。全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作了關於兩個修訂草案的說明。會議審議了有關任免案。