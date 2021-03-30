人大常委今敲定政改細節　林鄭：確保愛國者治港　一公布即開記招

撰文： 彭焯煒 羅家晴 林劍 最後更新日期： 2021-03-30 10:54

全國人大常委會今天（30日）閉幕，料通過關於修改《基本法》附件一和附件二的選舉改革決議。特首林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，不評論有關選舉改革細節，但只要人大常委會今日作出公布，她會舉行記者會介紹港府跟進工作。

【10:32】彭博記者關注，為了重啟與新加坡及內地的旅遊氣泡，政府會否強制市民接種疫苗？林鄭表示，疫苗接種會促進恢復港人外遊，但指旅遊是雙邊事情，商務及經濟發展局局長與外地研究重啟雙邊旅遊。林鄭提到，去年10月幾乎與新加坡達成旅遊氣泡協議，但因第四波疫情爆發所以擱置，認為現時確診數字減少，是好時間再商討設立旅遊氣泡。

至於會否強制市民接種疫苗，林鄭只強調，一直不斷呼籲市民接種疫苗以保護自己。

談及選舉制度改革，是否代表阻止反對派人士日後參政？林鄭重申不評論細節，但強調不同政治光譜人士仍可參政，又引述改革主要目的是確保愛國者治港，只要參選人符合條件，看不到為何不能參政，強調正如中央高級官員所說，今次改革非要搞「清一危」，只要從政者是服務市民，不違反法律就可參選。

政府收緊查冊安排 林鄭：無人有特權

【10:10】財經事務及庫務局提出新建議，收緊公司查冊的安排，被問到可查閱「指明人士」可否包括記者？林鄭稱，個人私隱要受到保護，但要有個平衡，而公眾名冊的存在已是一個平衡。她又指，早前在立法會答問大會中已表明，未來有五個範疇要研究，其中一個是保護個人資料，防止被「武器化」。林鄭稱「無人有特權」，「睇唔到記者點解有特權」。

【10:05】被問到12港人案，「香港故事」成員李宇軒被遣返回港後，家屬至今仍未能確認其返港下落，被問交代是否不清晰？林鄭回應時稱，每人被拘留時都被告知其個人權利，她不會評論李宇軒個案，強調執法部門都是依法辦事。林鄭又指，對於是否與家人和律師會面，要視乎該人士的意願，若該人不願意就要尊重其意願。

港台節目頻被抽起 林鄭：處長工作符合預期

【10:04】對於港台節目接連被抽起，林鄭回應指，港台是公共廣播機構，製作大家都喜歡的節目，但同時也是政府部門，有規則要遵守。她指，廣播處長不單部門首長，也是港台總編輯，當有節目不符合約章甚至涉嫌違反法律時，處長有責任處理，自己作為特首，當然清楚廣播處長的工作，處長的工作亦符合她所預期。

林鄭月娥。（張浩維攝）

與BioNTech商討盡快恢復疫苗接種

【09:59】林鄭月娥未有開場發言，直接進入提問環節。被問到選舉改制問題，林鄭月娥指，人大常委會今日召開會議，其中一部分包括「完善」香港選舉制度，現時不適合談到太多細節，落實「一國兩制」及「愛國者治港」，現時沒有細節很難解答。她稱，今日稍後人大常委會有決議後，她會召開記者會交代往後工作，其角色就是配合、支持人大的決定，並作出解說。

有關復必泰疫苗包裝近日出現問題，現時相關調查未有結果，但目前來說不涉安全問題，目前正與生活商商討，希望盡快可恢復接種，尤其對接種了首針的人而言。

被問到有何誘因，她指最大的誘因就是保護自己，當然正如昨日食衞局局長所說，有些事情可能通過疫苗接種而放寬，例如目前需要定期檢測的行業，包括教職員、建造業、食肆等，可豁免定期檢測；長者院舍或醫院的探訪可望放寬；現時很多國家也在討論接種疫苗後開放過境，相信很多港人都希望外遊。