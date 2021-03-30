港台︱《鏗鏘集》被抽起　工會：理由太概括　鼓勵自我審查

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-30 09:40

廣播處處長李百全於今年3月1日上任後，港台多個節目遭禁播，原定昨日（29日）播出、講述大學學生會的《鏗鏘集》亦被臨時抽起。港台節目製作人員工會主席趙善恩今早（30日）於商台節目中表示，李百全上任後拒絕和同事對話，經常單方面、臨時抽起節目，管理層提供的理由亦十分概括，這是鼓勵自我審查，增加同事製作節目的壓力。

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趙善恩表示，管理層方面過往一直沒有回覆抽起節目的具體原因，直至昨晚才發新聞稿稱相關節目「未能做到持平、不偏不倚及真確準繩」，但仍是比較空泛，沒有仔細解釋到底什麼地方出問題。她希望，港台於內部多聽同事意見，又指工會已多次邀請李百全出席員工大會直接對話，但對方一直未有回覆，到活動當日才聲稱「有事」來不了，連派代表聽意見都沒有。趙善恩指，處長行使總編輯的權力，就有總編的責任，始終傳媒是講求團隊合作。

趙善恩：《鏗鏘集》有訪問建制派劉國勳、容海恩

趙善恩提到，港台前線製作人員一向會訪問不同立場人士，希望全面報道議題，昨日原定播出的《鏗鏘集》亦有訪問建制派的劉國勳、容海恩，但現時李百全既已掌握所有節目的生殺大權，可是又「單方面、好遲好遲」才通知要抽起節目，這並不合乎成本效益。趙又提到，如管理層只是提供一些很概括的理由，而不仔細解釋抽起節目的原因，這是「鼓勵自我審查」，增加同事製作的壓力。