選舉大改革｜港澳辦：徹底消除顏色革命風險　中聯辦指更民主進步

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-30 17:02

人大常委會今天（30日）通過修改《基本法》附件一及二，大幅度修改立法會選舉和選委會的選舉辦法。國務院港澳辦發聲明，稱選舉改制為愛國者治港和香港長治久安提供堅實保障，港澳辦堅決擁護並將配合做好相關工作；重申香港作為中國的特別行政區，其政權機關和治理機構必須始終牢牢掌握在愛祖國愛香港的人手中，唯其如此，香港才能徹底消除外部勢力及其政治代理人策動顏色革命造成的風險。

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港澳辦：增進廣大市民利益、福祉

港澳辦稱，基本法附件一和附件二修訂案是在深刻總結香港回歸以來一國兩制實踐的基礎上製定的，匯聚了香港社會各界智慧，修補了香港特別行政區現行選舉制度的漏洞和缺陷，對行政長官和立法會產生辦法作出系統性完善，將為全面準確貫徹一國兩制方針、愛國者治港、確保香港長治久安和長期繁榮穩定提供堅實的製度保障，全國人大常委會通過這項法律修訂案，是包括香港同胞在內的全國人民的共同心願。



港澳辦強調，政權由愛國者掌握，這是基本的政治原則，天經地義，舉世皆然，「香港作為中國的特別行政區，其政權機關和治理機構必須始終牢牢掌握在愛祖國愛香港的人手中，「唯其如此，香港才能徹底消除外部勢力及其政治代理人策動「顏色革命」造成的風險，維護政治穩定和政權安全，香港才能走出政治紛爭無休無止、激進勢力不斷滋長的險境，集中精力發展經濟，實實在在增進廣大市民的利益和福祉。

聲明稱，法律的生命在於實施，全國人大及其常委會對香港特別行政區選舉制度作出修改完善，權威不容質疑，希望香港社會各界全力支持特區政府和立法會早日完成有關工作，為如期舉行各類選舉創造條件。

鄧中華指選委會新增第五界別 強化國家利益代表

港澳辦副主任鄧中華按受《新華社》訪問時指，修訂體現四個原則：第一，嚴格依照《憲法》、《基本法》和全國人大的決定，維護國家主權、安全和发展利益，保障香港居民依法享有的選舉權和被選舉權。第二，全面落實「愛國者治港」原則，確保香港特區的管治權牢牢掌握在愛國者手中，為「一國兩制」實踐行穩致遠提供堅實的制度保障。第三，增強選舉委員會和立法會的代表性，擴大香港社會均衡有序的政治參與，維護香港社會整體利益和根本利益。第四，強化行政和立法之間的有效配合，提高政府治理效能，減少政治爭拗和內耗，使香港特區政府和社會各界人士能夠集中精力發展經濟、改善民生，維護香港的繁榮穩定。

他表示，選委會新增第五界別，是強化了國家利益的代表，有利於選舉委員會在履行職能時從國家和香港的角度考慮問題，作出符合國家和香港利益的選擇。

中聯辦主任駱惠寧（資料圖片／羅君豪攝）

中聯辦指改制後進步、有生命力

中聯辦發聲明，稱堅決擁護人大通過改制，並將全力支持特區政府做好本地相關法律的修訂工作，戮隘中央歷來是香港民主的推動者和維護者，強調是次對香港選舉制度的完善，拓展了香港居民的政治參與空間和方式，既擴大了民主性，又體現了均衡性，是對香港選舉制度的結構性優化，從香港社會的整體、根本和長遠利益來看，完善後的香港選舉制度是進步的、有生命力的。

聲明強調，中央政府高度重視港人意見，廣泛傾聽各界聲音，全國人大作出有關決定後，中央有關部門在港舉辦百場座談和走訪約談，專門就立法工作徵詢民意，廣納賢言。在聽取意見的過程中，香港社會對盡快落實愛國者治港原則、完善選舉制度，表達了強大共識「短短11天內，即有超過238萬市民自發通過街站簽名和網上聯署表達支持。全國人大決定和人大常委會修法，順應了香港社會盼望良政善治、長治久安的主流民意。」

中聯辦續指，過去一年多來香港社會大局由亂及治的重大轉折再次證明，中央是一國兩制最堅定的領導者、踐行者和維護者，「香港國安法為維護國家安全和香港安寧築牢了法律根基，完善特區選舉制度為確保落實愛國者治港原則提供了製度保障，這套組合拳使一國兩制制度體系更加完善，有利於香港長期繁榮穩定，有利於一國兩制實踐行穩致遠。我們堅信，擺脫了政治爭拗的泥沼，香港將會更好解決經濟民生等深層次問題，更好融入國家發展大局，東方之珠必將光芒再現。」

外交部發言人表示，是次修改選舉制度充分反映包括香港同胞在內的全體中國人民的共同意願，旨在循序漸進發展符合香港憲制秩序、符合香港實際情況的民主制度，更好體現香港居民廣泛、均衡的政治參與，更好兼顧社會各階層、各界別、各方面的利益，有利於提高特區治理效能，有利於維護香港根本利益和長遠發展，相信新的特區選舉制度將進一步改善香港的政治環境、社會環境、法治和營商環境，香港將迎來更加光明的發展前景。

外交部發言人重申，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，中國政府有決心、有信心維護好國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，有決心、有信心繼續貫徹好一國兩制、港人治港、高度自治，任何插手香港事務、對華施壓的圖謀都絕不會得逞。