選舉大改革｜功能界別變化一覽　衝撃IT、醫護界　增人大政協界別

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-30 15:22

人大常委會今天（30日）通過修改《基本法》附件一及二，立法會議席大執位，其中多個過往由泛民盤鋸多年的專業界別遭「肢解」。 資訊科技界改為「科技創新界」，由過往以個人票和團體票投票混合產生，變成僅由團體票產生；泛民近年搶攻的飲食界，亦由混合票產生，改為全投團體票。醫學界及衞生服務界合二為一成「醫療衛生界」，商界（三）界別取而代之。 區議會（一）界別亦取消，由「香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界」代替。

去年8月，黃浩華報名參加資訊科技界選舉，如今界別將變成科技創新界。（梁鵬威攝）

1. 多個專業界別改投團體票

資訊科技界由民主派盤踞多年，在選舉改制後，即變為「科技創新界」，由過往以個人票和團體票投票混合產生，變成僅由團體票產生。

民主派去年搶攻多個由建制派主導的界別，包括飲食界、體育演藝文化及出版界、批發及零售界、紡織及製衣界等，亦將會全面廢除個人票，被團體票全面取締。

現任醫學界立法會議員陳沛然。（資料圖片）

2. 醫學界、衞生服務界合二為一

醫學界及衞生服務界多年來由民主派主導，近年醫護與政府針鋒相對，去年更大批醫護發起罷工，要求政府封關抗疫。

根據人大決議，醫學界及衞生服務界合二為一成「醫療衛生界」，不過仍舊由個人選民選出，騰出的一個議席由商界（三）界別取而代之。

區議會（一）立法會議員、民建聯劉國勳。（余俊亮攝）

3. 區議會（一）被人大政協取代

由全港區議員互選的區議會（一）議席過往一直由建制派盤鋸，惟民主派在去屆區選大勝，令區議會（一）議席幾乎成為泛民囊中物。有見及此，區議會（一）界別亦取消，由「香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界」代替。

超區五席被取消。（張浩維攝）

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選舉委員會界別改變▼▼▼