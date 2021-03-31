港府強烈反對美國人權報告　指質疑有否落實「一國兩制」無根據

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-31 17:12

美國國務院發表2020年度人權報告，批評中國政府打壓香港民主進程。港府今日（31日）下午發表回應，強烈反對人權報告之中涉及香港的評論。

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報告質疑中國是否仍然貫徹落實「一國兩制」，港府發言人指這是完全沒有根據的指控，強調貫徹落實「一國兩制」方針切合香港市民的利益，滿足維持香港繁榮穩定的需要，以及符合國家的根本利益，又表示中央政府一再表明會堅定不移地落實「一國兩制」政策。

稱報告因政治目的而詆毀國安法

至於有關國安法的部份，港府發言人表示強烈反對報告中「抹黑國安法」的評論，又指制定具有域外效力的國家安全法律亦完全符合國際慣例，批評報告「因政治目的而詆毀《香港國安法》，明顯是採取雙重標準的虛偽行為」。

報告亦有關注香港司法獨立，港府指司法獨立權是《基本法》所規定的，亦受到《基本法》保障，重申法官在行使司法權力時，是以法律為依據，別無其他考慮。

強調檢控決定不涉政治考慮

修例風波至今大批泛民人士被檢控，報告亦提出了質疑。港府強調，所有檢控決定均是根據所有可接納的證據、適用法律和《檢控守則》進行客觀分析後而作出，不涉及任何政治考慮。

至於去年有立法會議員被DQ，報告指是「試圖限制表達或發表不同政治觀點的權利」，港府表示不同意。公職人員宣誓方面，港府則引用《基本法》第104條，規定香港特區五類公職人員，即行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員在就職時必須依法宣誓「擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區」。