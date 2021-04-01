新通識科課程出爐　刪減涉全球化學習重點　劉智鵬：舊課程臃腫

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-01 15:54

教育局今日正式宣布，將高中通識科改名為「公民與社會發展科」，新科今年9月起在中四級推行。 當局今日向學校發通告，公布新科的課程框架，繼續列有三大學習主題，與早前諮詢文件比較，主題下的「國民身份認同」課題，改為「國家情況與國民身份認同」，又閘明本港參與國家事務的「裨益」，包括讓香港具備「一國兩制」的優勢。另外，涉及全球化的多個學習重點有所刪減，例如「國際社會對環境問題的關注及行動」等。 有通識老師認為，新科課程框架大致維持不變，即使壓縮有關內容，影響性亦不太大，反而關注當局何時公布課程及考評指引，若維持5月或6月公布，情況則不理想。

教育局今日正式宣布，將高中通識科改名為「公民與社會發展科」，新科今年9月起在中四級推行。（資料圖片）

課程發展議會與考評局公開考試委員會昨日公布通過高中四大核心科「優化」方案，教育局接納建議後今日向學校發通告，正式確認相關科目修訂，備受關注的通識科將改名為「公民與社會發展科」，維持必修必考，刪減一半課程內容，不設獨立專題，提供內地考察等。

與教育局諮詢文件比較，新公布的課程框架，繼續列有三大學習主題，轄下的課題有所變更，例如「國民身份認同」課題，改為「國家情況與國民身份認同」，學習重點閘明國家支持香港發展的政策，讓香港具備「一國兩制」的優勢，是本港參與國家事務的「裨益」。

另外，新科課程理念稱，強調幫助高中學生了解香港、中國及現今世界的狀況，但敲定的框架將「全球環境問題與可持續發展」課題，省略為「可持續發展」；學習重點再縮減涉全球化的內容，包括「國際社會對環境問題的關注及行動」、「全球公共衞生問題的處理」、「各國的研究和合作」等。

「課程發展議會-香港考試及評核局重新冠名科目委員會」主席劉智鵬表示，由於舊有通識科課程內容太「臃腫」，新科須進一步簡化內容。（資料圖片）

刪涉全球化學習重點 劉智鵬稱內地改革開放部分已觸及國際事務

負責課程改動的「課程發展議會-香港考試及評核局重新冠名科目委員會」主席劉智鵬表示，由於舊有通識課程內容太「臃腫」，新科須進一步簡化內容，「要有取捨，如果唔係好惡搞。」他指，「互聯相依的當代世界」主題，雖然刪走部分涉全球化學習重點，但國際議題本身涉及層面廣泛，壓縮內容後仍然充足；與中國改革開放有關的主題，亦已觸及不少國際事務，相信影響不大。他重申，課程及考評指引將於五月、六月推出，料委員會可趕及進度。

通識科老師、教協副會長田方澤表示，新科課程及考評指引要待5月至6月才推出，情況並不理想。（資料圖片）

新課程及考評指引料5、6月推出 通識老師田方澤：不理想

通識科老師、教協副會長田方澤表示，「公民與社會發展科」最終落實的課程框架，與諮詢文件公布的內容大致不變，即使涉全球化的學習重點有所刪減，對整體結構分別不大，屬預期中事，「無咩驚喜」。他指，目前不少學校正因應新科調整課時，但新科課程及考評指引要待5月至6月才推出，情況並不理想，學校需時處理人手安排、課程安排、學科規劃等，促當局盡快公布，「九月都要準備定評估工具，依家咩都冇點做?」

「公民與社會發展科」將於2024年文憑試正式考核

「公民與社會發展科」考評只設兩級，即「達標「與」不達標」，根據教育局新公布的評核大綱，科目將首見於2024年文憑試，並只設一份資料回應題的試卷，考試時間為兩小時。視乎資料、課題的性質，資料回應題內會擬設不同題目類型，例如多項選擇題、短題目、短文章式問題等。評核大綱又列出11項評核目標，以評估考生能力。