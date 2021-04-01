選舉改革｜林鄭：非所有人都須經國安處審查　不會出任資審委主席

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-01 14:01

北京出手改革香港政制，當中設立候選人經資格審查委員會，負責審查行政長官、立法會及選委會參選人，是否擁護《基本法》及效忠香港特區。 特首林鄭月娥接受《有線新聞》訪問時表示，並非所有參選人要經警隊國安處審查，是有懷疑才要做。至於資審委組成，林鄭稱只有特區主要官員適合擔任，並表示不會出任主席。

指退休法官不合適 不能檢視國安資料

林鄭月娥指，出任資格審查委員會會成員，要確保有關人士公正、無利益衝突、無政治考慮、不怕被人「起底」制裁，亦要得到中央信任，加上要向中央及社會問責，只有獲得中央任命的主要官員適合擔任資委會成員。

至於退休法官，林鄭月娥認為並不合適，因為他們不在機制中，亦不能檢視涉及國安的資料，「國安資料不能隨意讓人看，國安法表明資料不可外洩」，又指政治問責團隊市民是否信任都好，畢竟是管治團隊核心，由主要官員負責非常合適。

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選委會召集人屬中央權力

至於選舉委員會增設召集人制度，林鄭月娥指，只有遇上罕有及無法處理的情況，才會啟用有關制度，她形容是「非常時期、非常手段」，甚至屬於「兜底」條款，會先由行政長官向中央提交報告，如果中央無其他手段解決，就會啟動召集人制度。她又指，由於有關制度屬於中央權力，本地立法不包括在內，所以在將來的法律中，不會見到召集人制度。