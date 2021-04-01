01消息│立會直選10區分佈曝光　傳「235」方案　離島與港島合併

撰文： 陳小瑜 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-01 07:00

立法會直選10區分佈初稿曝光！全國人大常委會日前通過決議案，修改香港選舉制度，其中立法會地區直選遭「大開刀」，由現時5選區共35個議席，變為10選區共20席，至於選區如何劃分則留待港府操刀。據了解，當局傾向採用「235」方案，即港島2區、九龍3區、新界5區。 此外，為了符合約70萬人一個議席的要求，當局擬將離島拼入香港島。

比例與最新人口統計吻合

地區直選未來只有10個選區，採取雙議席單票制，即每個選區將選出兩席。消息人士指，當局的腹稿是「235」方案，最多居民的新界佔5區共10個議席，九龍佔3區共6席。較令人意外的是，港島會與離島合併成一區，合共2選區共4席。如此劃分，較符合人口與議席的合理比例。

據政府統計處的《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》，全港有約730.59萬人口，以直選10區共20個議席計算，即每36.5萬居民可分得一個議席，換言之，約73萬人劃出一個選區。新界人口372.65萬，故可分成5區，九龍人口227.66萬，剛好分成3區，而港島人口120.8萬，未夠人口分配兩區，故需併入人口18.4萬人的離島，恰恰好「夠數」。

九龍分東、西、中三區 「大港島區」料亦以東、西分區

消息人士指，目前政府正着手研究選區劃界，九龍將分為九龍西、九龍中和九龍東；與離島合併的「大港島區」，估計亦會以東、西分區。

此方案與2016年立法會選舉的情況相比，會有很大改變。2016年立法會直選分成5區，共35席，其中港島佔6席，九龍西佔6席，九龍東佔5席，新界西和新界東各佔9席。

消息指，政府計劃將新界重劃為5個選區，九龍劃為3個，離島和港島則合併，共佔兩個選區。（政府地理資訊地圖）

林鄭透露考慮地理及人口 選區或有變動

不過，九龍和新界接壤，日後重新劃分10個選區時，有個別區域或會出現「跨區」的情形，這從特首林鄭月娥昨日的一番言論可見端倪。她表示，初步計劃將區議會400多個選區重劃成10個分區，最重要是地理上合理，人口分佈平均，意味一些地區可能會按人口而變動，而政府的考慮很大機會是以一個區議會區域為單位計算。

舉例說，荔欣苑至九華徑一段荔華區，現時屬於新界的葵青區議會，但地理上距離屬於九龍的美孚不遠，如荔華區改劃則有可能由新界變九龍。