「國家隊」進佔選委會　副國級領導人任提名組織主席

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-01 21:37

人大常委會通過修訂基本法附件一及附件二，大幅修改本港選舉制度。選舉委員會經修改後，一向由泛民佔優的第二界別（專業界）「面目全非」，除了有部分界別被「二合一」，教育界、法律界、科技創新界等十個小組別，約一半席位改撥為提名或當然產生。 其中，以往全由選舉產生30席的法律界，日後將有6個當然席位、9個提名產生席位，餘下15席經選舉產生。除了基本法委員會6名成員成為當然席位，9個提名席位來自中國法學會的香港理事，而該會會長是全國人大常委會副委員長王晨，位列副國級領導人。該會其中一名香港理事馬恩國指，該會一向為中央的重大政策把關，只有愛國者才能加入。

現年70歲的王晨是現任第十三屆全國人民代表大會常務委員會副委員長（排名第一），亦是黨組副書記，中國法學會會長、第十九屆中央政治局委員。（資料圖片）

專業界別中，只有法律界的30席用上當然、提名及選舉三種產生辦法。該界別內，除了有6席來自基本法委員會的當然議席外，9席將由中國法學會香港理事提名產生。

根據中國法學會的網頁簡介，該會會長為全國人大常委會副委員長王晨。中國法學會為中國共產黨領導的人民團體，是法學界、法律界的全國性群眾團體、學術團體和政法戰線的重要組成部分，宗旨包括團結全國法學法律工作者，「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，增強政治性、先進性、群眾性，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識等」。

馬恩國。（資料圖片／鄭榕笛攝）

馬恩國：料具代表性法律組織成團體選民

本身是中國法學會香港理事的馬恩國指，該會在內地有20萬會員，不時向中央給予法律意見，為重大政策把關，「要入得就要是愛國者」。他透露而該會的香港理事約有10多人。

同時，馬恩國亦是香港法學交流基金會執委會主席。有傳該會將是選委會法律界的團體選民。馬恩國表示，據了解有關制度將經立法處理，由律政司選出並列出在本港法律界具代表性及成立三年以上的機構成為團體選民，預料大律師公會、香港律師會、法學交流基金會、香港中律協、香港基本法教育協會等，都有機會是提名機構。

香港中律協創會會長陳曼琪則表示，香港中律協為有一千多人的法律服務團體，成立目的是服務業界及促進兩地業界交流發展，如果能為香港步伐出一分力，中律協內愛國愛港的律師都願意做，不過暫不清楚中律協會否成為提名團體之一。

馬逢國2012年起擔任體育、演藝、文化及出版界功能組別議員，為電影發展局主席及西九文化區管理局董事局成員，亦是中國文聯香港會員總會的理事會會長。（資料圖片）

中國文聯香港會員總會去年底成立 馬逢國任理事會會長

除了法律界，第二界別的組別全均各有30席，當中五個組別的15席由提名產生。以往共60席的體育、演藝、文化及出版界在改制後被調往第二界別，而在新制度下，15席提名產生，而負責提名的組織分別為中國文學藝術界聯合會香港會員總會、港協暨奧委會及香港出版總會。

中國文學藝術界聯合會香港會員總會於去年11月成立，成立宗旨包括推動香港文化藝術發展，增進香港與內地文化交流合作，傳承弘揚優秀中華文化。總會由體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國擔任理事會會長，去年曾報名參選準備接棒的霍啟剛，亦加入成為此會的常務副會長。中國文聯為全國性組織，在內地各省份均有分會，會員團體包括中國作家協會、中國電影家協會等團體。

（01製圖）

中國科學院院士提名 林鄭曾舉例包括梁智仁等香港科學家

其他新增提名席位的第二界別，還包括改名的科技創新界，將在中國科學院、中國工程院院士提名產生15席，特首林鄭月娥曾在記者會上舉例指，負責提名科技創新界選委的院士包括支志明、鄭耀宗、黃乃正、任詠華和梁智仁5名教授。餘下的會計界，則從國家財政部聘任的香港會計諮詢專家中提名產生15席，而中醫界在世界中醫藥學會聯合會香港理事，亦同樣提名產生15席。