選舉改制︱聶德權：本地立法刻不容緩　全體公務員全力配合

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-31 19:24

公務員事務局局長聶德權今（31日）向全體公務員發信，指香港未來12個月將有3場大型選舉，本地立法工作刻不容緩，特區政府全體公務員會全力配合，確保選舉順利舉行。 他說，公務員須有創新思維，抱着「如何把新項目做得成」的態度和思考模式去服務社會，政府政策亦必須「貼地」，鼓勵所有高級公務員，尤其是常任秘書長和部門首長「多走多看」，多與持份者交流。

全國人大常委會昨（30日）通過修改《基本法》附件一及二，修改香港選舉制度。聶德權表示，根據《憲法》和《基本法》，完善香港特別行政區選舉制度，屬中央事權。他指，如果說去年出台的《香港國安法》，是中央在憲制層面保障香港維護國家安全，撥亂反正，今次完善特區選舉制度就是中央再次在憲制層面，保障香港在「一國兩制」之下，落實「愛國者治港」原則。

他稱，首場選舉委員會選舉在９月進行，接着是12月的立法會換屆選舉，以及明年三月的行政長官選舉，本地立法工作刻不容緩，除了負責相關工作的同事必定爭分奪秒，做好立法及選舉安排的準備 ，特區政府全體公務員會全力配合，在行政長官的領導下悉力以赴，以確保選舉順利舉行 。

他說，未來兩星期他將與公務員團體、不同職級公務員，講解完善特區選舉制度的重要性和必要性，讓大家更透徹了解中央的決定，凝聚社會共識。