警務處副處長郭蔭庶批美國想壓制中國發展　「他們有侵略DNA」

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-01 21:48

修例風波後，警務處按「港區國安法」成立國家安全處，進行有關國家安全的工作，而中央修改《基本法》附件一、二後，國安處甚至可按指示調查行政長官、立法會的參選人是否符合資格，一時間工作和權力都有增加，但同時警務處處長鄧炳強、警務處國安處處長蔡展鵬等多人，均受到美國制裁。 警務處副處長（管理）郭蔭庶近日接受傳媒訪問時，批評美國侵略性「深入DNA」，又發表對於國家安全的看法。

美國多番制裁中港官員，包括多名香港警隊高層。郭蔭庶接受《彭博》訪問，點名批評美國欲壓制中國發展，「地球上有些國家，他們擁有侵略DNA」；他又說，全世界有很多國家都在維護國家安全，反問香港的做法「有甚麼不同？」

認為市民應想想自己可做甚麼 以確保香港安全

郭蔭庶並不是負責國家安全事務，他在訪問中分享自己的看法。對於市民想清楚知道，甚麼行為會觸犯國安法，他認為市民是「問錯問題」：「很簡單，不要嘗試觸碰法律。」郭認為：「較健康的說法是，『我如何能成為負責任的公民，並確保我能在這個地方的和諧和、和平和安全作出貢獻』。」

郭說，這種想法好過「讓我看看我能做甚麼以接近『紅線』，你又捉不到我」。

▼美國新一輪制裁的中港官員名單▼

警員作供被質疑 「可能中了律師的伎倆」

修例事件以來有多宗案件上庭開審，部份警員的口供受質疑，甚至被法官批評口供不合邏輯。郭蔭庶為這些警員辯護，指會認真面對批評，但有些批評並不全面。他又說，在很多情況下，警員可能缺乏作供經驗或太過緊張，亦可能是「中了辯護律師的聰明伎倆」。他同時表示，會確保警員有充足準備，可在庭上準確說出已發生的事實。

郭蔭庶承認，修例風波的確打擊了市民對警隊的信任，新員招募受到挫折，警方會着手重建市民的信任。