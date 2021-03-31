政圈風聲︱傳鄭泳舜任政制局副局長　鄭：現階段不談這些事

政制及內地事務局前副局長陳帥夫上月因個人健康理由請辭，有關空缺一直未填補。近日政圈傳出，民建聯立法會議員鄭泳舜有機會接任副局長一職。

鄭泳舜今（31日）回覆《香港01》查詢時僅表示，現階段不談這些事情，又說目前正專心個人工作。至於日後會否加入政府？鄭只稱有任何消息會再通知。

建制消息指，鄭泳舜在今年底立法會換屆選舉中連任的機會高，反之倘此時入政府，今屆任期只餘一年多：「一年後甚麼環境無人知，似乎非合理選擇。」