梁振英有新工　任《大灣區國際訊息科技協會》主席 ｜政壇諸事町

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-02 12:28

國家主席習近平去年在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上提出發展藍圖，為促進粵港澳三地信息融通，推動信息科技在民生和產業上的應用，三地聯手於香港成立《大灣區國際訊息科技協會》，協會的主席更是全國政協副主席、前特首梁振英，意味梁又有新工作了。 協會將於下周舉行成立儀式，根據採訪通知，梁振英將擔任協會主席，他本身是協會的董事之一，另外兩名董事為海洋公園主席劉鳴煒及全國政協委員、香港專業聯盟主席劉炳章。

《大灣區國際訊息科技協會》由前香港政府資訊科技總監楊德斌、前廣東省經信委巡視員戚真理，及澳門特別行政區科學技術發展基金信託委員譚繼祖共同發起，協會的成立是為了促進粵港澳大灣區各地，包括香港和深圳的未來發展，共同推動大灣區信息科技的産業發展和應用，整合區內產、學、研，為三地新一代信息技術做政策研究、為企業搭建溝通、交流、合作的平台，及為大灣區培養青年工程師和人才等。

梁振英在2017年卸任特首後，出任「一帶一路」國際合作香港中心有限公司、大灣區香港中心有限公司的董事，而在近日選舉改制後，更盛傳將由他出任選舉委員會總召集人，加上即將成立的《大灣區國際訊息科技協會》，梁振英可謂十分忙碌。