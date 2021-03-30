選舉大改革｜梁振英指資格審查委員會統一審核　可令標準一致

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-30 15:26

全國人大會議早前通過「完善香港選舉制度」的決定，人大常委會今日（30日）通過修改《基本法》附件一及附件二，大幅度修改行政長官及立法會的產生辦法。其中，立法會下一屆將增至90席，具體議席分布為「432」，選舉委員會佔40席、功能界別佔30席，直選大減至20席，立法會參選人須在五大界別各取得2至4張提名票。 此外，立法會選舉將於12月舉行，而現屆會議將會順延，並於暑假加開會議。 全國政協副主席、前行政長官梁振英見記者，指完全支持人大常委會決定。

選舉委員會可選出特首 政治架構上權力相當大

梁振英表示，選舉委員會並非新事物，只是增一個屆別。他說，《基本法》雖然提到「行政機關向立法機關負責」，但香港政治體制由行政主導，而行政長官權力相當大，而行政長官由選委會產生，說明選委會在香港政治體制之中權力相當大，而賦權選舉會選出立法會議員，梁認為完全符合當初《基本法》授予委會的權力。

對於選委會由過往4個界別改組成5個界別，梁振英說令到選委會的代表性更加廣泛。

資格審查委員會將可以篩選特首及立法會選舉參選人資格，梁振英指委員會成員首先要無身份衝突，並要是持平的人。他說，過往香港立法會選舉也有資格審查，是交由選舉主任去做，現在全港選舉均由資格審查委員會做審查，可令標準更加一致，而不像過往不同選區的選舉主任出現尺度不一致的情況。

資格審查委員會將有「召集人」機制，梁振英指現時未知詳情，但自己可以做的話「願意為國家為香港效力」。