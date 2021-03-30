十四五規劃｜梁振英稱應設法留科技人才　科大副校批港執行力不足

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-30 20:22

全國港澳研究會、香港再出發大聯盟及一國兩制研究中心今（30日）舉辦「十四五戰略規劃與香港機遇」研討會，全國政協副主席、前特首梁振英，發改委副主任胡祖才，全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任徐澤等人參與。 會上談及香港創科發展，中國人民大學副校長劉元春指，香港創科發展面對缺乏產業鏈的問題，政府科研投放不足，認為香港應融入內地，利用好內地這超級大市場。 香港科技大學首席副校長倪明選提到，香港執行力不足，科大廣州校園能在450天內建成55棟樓，香港光是審議至少需時1年。

梁振英指，要想方設法將人才留在香港，尤其把他們留在科技界。（資料圖片/梁鵬威攝）

人民大學副校長指香港創科缺乏產業鏈支持

劉元春說，香港在創新科技方面具有優勢，例如擁有5所QS排名前100以內的大學、奉行低稅制等。但他提到，香港創科發展遇到不少掣肘，包括缺乏產業鏈支持，沒有由理論、技術、產業至市場的完整產業鏈，研發人員待遇一般，但研發成本很高，以及特區政府在科研投放不足。

他舉例指，香港研發支出佔整體GDP的0.85%，而深圳研發支出佔GDP的4.2%，是香港的四倍。他認為，香港不能簡單地背靠大陸面向世界，而是要融入大陸面向世界，香港應運用好內地這超級大市場，發展創新鏈及產業鏈。他稱，香港有法律及金融優勢，要成為知識產權貿易的中心和中國與世界研發的中轉站。

科大首席副校長倪明選（陳康智攝）

科大副校長指 香港培育很多人才 但無為港創造價值

倪明選表示，發展創新科技最重要的是人才，香港最引以為傲的是有很多世界頂尖的大學，但問題是所培育的人才有沒有為香港創造更多價值，例如香港培育了很多優秀的博士生，但最後都去了歐美、新加坡等地，認為香港必須要融入大灣區，科研發展才能發揮更大的作用。

他又提到，香港不缺好計劃，但執行力不足，應簡化行政程序，「check and balances （制衡）是好，但也需要取得平衡點」，譬如科大廣州校園用上450天便建成55棟樓，效率非常高，香港單是審議項目也至少要1年。

徐澤

梁振英：香港不能再產生不負責任的立法會

梁振英指，要想方設法將人才留在香港，尤其把他們留在科技界。他續說，他擔任特首時多次提出設立創新及科技局，但被立法會拉布「拉死」，到第3次提出才成功，結果浪費兩年多時間。他認為，香港不能再產生這種不負責任的立法會，港人要痛定思痛。

徐澤稱香港要為國家安全作出貢獻

徐澤相信，香港具有地緣優勢，在「十四五」規劃中必定有所作為。他指出，「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度，中央先後訂立《港區國安法》、完善選舉制度，正是要排除外部勢力的干預，讓香港回到「一國兩制」的正軌，香港廣大市民支持中央舉措，形容是民心所向。

他說，有人認為中央完善選舉制度是民主倒退，完全是無稽之談，強調「一國兩制」、《基本法》沒有改變，應改變的是管治香港的人要深刻領會「一國兩制」的內涵，讓香港在分享國家紅利的同時，為國家安全作出貢獻。