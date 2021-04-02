葉劉捧復活蛋談兒時回憶　「人生係充滿彩蛋」｜政壇諸事町

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-02 21:38

一連5日的復活節假期開始，新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀拿着一籃復活蛋拍片祝大家復活節快樂，並指自己與尋找復活蛋遊戲（Easter Egg Hunt）非常有緣，憶述起幼稚園時期，每逢復活節老師都會安排尋找復活蛋遊戲。 她指出，不只小朋友才尋找彩蛋，「人生係充滿彩蛋」，在不同階段也可找到彩蛋，為人生添上色彩。

葉劉亦趁着今次機會呼籲各位，與家人好友歡度假期之餘，不忘抗疫，提高警惕，好讓疫情及早清零，回復正常生活。

民建聯冀確診數食「蛋」 籲市民減少聚會

不同政黨也許下復活節願望，民建聯祝香港快點「復活」，確診數食「蛋」，又提到每個復活節假很關鍵，呼籲大家為提防長假期後確診數字回升，甚至再次出現新一波爆發，要做好防疫措施、減少聚會以及盡早接種新冠疫苗，「香港嘅經濟係咪可以快啲『復活』，就睇呢隻復活『蛋』啦！」

經民聯亦呼籲市民遵守政府各項社交距離措施，例如食肆4人一枱、4人限聚令等。經民聯會繼續向中央、港府力爭支持設立兩地認可的「疫苗通關通行證」，給予已接種新冠肺炎疫苗並持有病毒檢測陰性報告的港人，豁免進入內地檢疫隔離的便利，重啟香港與內地及國際的經貿人流往來。