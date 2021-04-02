曾國衞視像會晤內地港人團體　稱按代表性、關聯性等擬訂選委組成

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-02 18:32

政制及內地事務局局長曾國衞今日（2日）透過香港駐內地辦事處安排，主持五場視像解說會，向逾數百名內地港人團體代表和在內地經商、工作和就學的港人，講解完善香港特區選舉制度的背景、原則和重點內容。 選委會第4界別增設「內地港人團體代表」，曾國衞指，政府目前正密鑼緊鼓擬訂有關工作，將按團體代表性、關聯性和符合「愛國者治港」這三個原則，擬訂有關團體組成，再交由立法會審議。

曾國衞透過視像會議，向內地港人團體代手講解完善選舉制度的安排。（政府新聞處提供）

曾國衞表示，落實經完善的選舉制度，堵塞選舉制度的漏洞和缺陷，構建一套符合香港實際情況、與「一國兩制」實踐要求相適應、具有香港特色的民主制度，從而確保「愛國者治港」得以全面落實，特區政府管治效能得以提高，並達致良政善治，發展經濟，改善民生，以及解決一些深層次的問題，令「一國兩制」行穩致遠，香港繁榮穩定亦得以保持。

參與人士關注在新的選舉制度下，選舉委員會在第四界別增設的「內地港人團體代表」界別分組的選民團體組成。曾國衞解釋，目前正密鑼緊鼓擬訂有關工作，然後按團體代表性、關聯性和符合「愛國者治港」這三個原則，擬訂有關團體組成，再交立法會審議通過。

曾國衞說，明白在內地的港人雖然身在內地發展，但仍心繫香港，希望為國家和香港作出貢獻，因此這次完善選舉制度的安排中，特別在選舉委員會中加入「內地港人團體代表」的界別分組，希望他們能繼續支持完善選舉制度的工作，並在日後為國家和香港的發展作出貢獻。