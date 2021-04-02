林鄭稱香港有「疫苗護照」　籲市民盡快接種　較早享出行方便

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-02 20:47

本港疫苗計劃展開逾一個月，特首林鄭月娥表示，香港已有「疫苗護照」，市民後可透過應用程式「智方便」iAM Smart 下載；工作人員打針後亦會向市民提供紙張版本的「疫苗護照」。 她呼籲市民盡快接種新冠疫苗，而不是觀望，並稱現時接種第一針後，「疫苗護照」至少需要35至42日後才生效，若現在不開始接種，將較遲享用到出行方便。

林鄭：本港「疫苗護照」有電子及紙張版本

林鄭月娥在facebook發文指，隨着各國各地區展開疫苗接種，近日有多個外國政府都表示會為已接種疫苗的國民提供「疫苗護照」，以便利他們出行。在香港，其實一本個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本；前者可在打針後透過應用程式「智方便」iAM Smart 下載到自己的手機，後者則由工作人員每次打完針後向市民提供。

她說，由於上周已完成接種兩劑科興疫苗，她隨時隨地都可以透過手機內的「智方便」下載2019冠狀病毒電子針卡，以作日後出行或獲豁免防疫限制的證明。她舉例指，特區政府早前已宣布目前要求餐飲處所的員工須每14天接受一次病毒檢測才可提供晚市堂食的規定，可由員工完成接種疫苗代替，政府稍後會公布其他類近的措施，鼓勵市民接種。

「疫苗護照」在接種第一針的35至42日後生效

她認為，市民應該盡快接種，而不是觀望，因為「完成接種」是指打完兩針，再加14天，換句話說，大家今日去打第一針，你的「疫苗護照」都要到35至42日後才生效（因為科興疫苗的兩針要相隔28天，而復必泰則相隔21天），「如果現在不開始接種，則享用的出行或其他方便只能較遲。」

林鄭月娥提到，暫停了一周的復必泰疫苗在確保質量和安全後將於下星期一恢復使用，呼籲市民踴躍、盡快接種疫苗，令自己擁有一本「疫苗護照」。