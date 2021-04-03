曾國衞：國安處或主動向資審會提交情報　鄭若驊：僅國安判斷拒JR

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-03 11:00

全國人大常委會早前通過修改本港選舉制度，其中將設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會、行政長官及立法會議員參選資格，特首林鄭月娥早前表示，資審會成員將由主要官員出任。 政制及內地事務局局長曾國衞表示，特區主要官員是由中央任命，充分獲得中央信任，而且在審查期間會接觸國家機密，不適合由外人負責。他又指，屆時不排除警方國安處會主動將個別參選人的國安情報，交予資格審查委員會。 律政司司長鄭若驊指，若有關候選人被國安委判斷為不符合參選資格，將不能提出訴訟，但其他情況例如涉及居留權等一般性問題，候選人仍可以提出訴訟。

曾國衞今（3日）出席電台節目時表示，資格審查委員會負責把關工作，成員要熟識《憲法》、《基本法》及《國安法》，確保只有愛國者才可進入體制內。至於能否由已宣誓的《國安法》指定法官參與，曾國衞以選舉主任為例，指他們過去負責有關工作時，承受極大壓力，相信願意做的人不多，加上主要官員由中央任命，獲中央信任，亦不怕外國制裁，因此認為由主要官員出任最合適。

鄭若驊：官員有意選特首需避席資審會

對於有指由主要官員出任資審會成員會有利益衝突，律政司司長鄭若驊表示不認同，她指出委員會並非由特首或任何一個人作決定，中央有最終決定權，若有官員有意選特首將需要避席。

鄭若驊表示，資審會考慮參選人資格時，會整體檢視所有相關材料及證據，以及考慮當時的社會環境，因此難以限制委員會檢視某一段限定時間作決定，對資格有疑問時可交由警方國安處審查，再由國家安全委員會作判斷。若有關候選人被國安委意見書判斷為不符合參選資格，將不能提出訴訟，其他情況如涉及居留權等一般問題，有關人士仍可提訴訟。

曾國衞：選委會召集人制度不構成中央干預香港選舉

曾國衞補充指，若候選人被否定參選資格，其表格上會填寫理由，如涉及《國安法》會填上「國安理由」，但因審查或涉國家機密資料，不會披露詳情。他續指，不排除國安處會主動將涉及個別參選人的國安情報交予資審會。至於新增設的選舉委員會召集人制度，則屬於中央事權，他不便揣測何謂特殊情況，亦相信召集人制度不會構成中央干預香港選舉的情況。