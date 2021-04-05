政圈風聲｜泛民參選意欲減　建制料直選過半　倡準備Plan B齊出戰

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-05 07:00

北京出手為香港政制動大手術，立法會議席雖增至90個，但地區直選數目大減至20席，分成10個選區，採取「雙議席單票制」，政界一般預料由建制、泛民平分秋色，各取一半議席。 不過，有建制中人指，新制度下民主派參選意欲大減，認為建制陣營應有兩手準備，倘泛民未能入閘，可隨時派多一人出戰囊括議席。

建制地區「爭崩頭」 部份人須轉跑道

地區直選由以往五大選區，改為全港分成10區，每區兩個議席，具體分佈料採用「235」方案，即港島分為東西兩區、九龍分三區，幅員最廣的新界分為五區，其中一個方向是北區與部分元朗併為一區；屯門與天水圍一區；荃灣、葵青一區；沙田、大埔一區；將軍澳、馬鞍山一區。

不過，地區直選數目大減，除削弱民主派勢力，建制派亦受衝擊，如何重新協調佈局頗花功夫。以新界西為例，目前在立法會佔9席，當中5人為建制派，包括民建聯梁志祥及陳恒鑌、工聯會麥美娟、實政圓桌田北辰及獨立何君堯，在新制度下，與新界西有關的區份只有3區，原班人馬若再參選，明顯僧多粥少，部分人可能要轉跑道至選委會界別，才有望延續議員生涯。

傳何君堯轉戰選委界

今次選舉改制，參加立法會選舉門檻大為提高，參選人須取得五大界別各至少兩票提名，才可「入閘」報名，再由資格審查委員會決定能否「出閘」，在種種關卡設置下，民主派普遍參選意欲大減，有人更表明不願接受「屈辱」向人大政協爭取提名。

有建制中人指，政界一般都估計民主派若參選，兩大陣營可各取10席，但認為此說法有點「想當然」，因為首先要搞清楚「對家」是否仍有意欲參選，參選又能否取得足夠提名。他估計，部分民主派即使參選，可能已受限於提名不足而被拒諸門外，「不用等到審查委員會DQ」，反提議建制派應準備好「正選、後備」，倘最終民主派陣營無代表出戰某選區，「Plan B」亦應該報名參選，為建制派包辦一區兩議席，這樣對一向以打直選為主的民建聯、工聯會等傳統政黨有利。

有建制核心人物表示，新選舉制可能不止令泛民不想參選，選民亦未必踴躍投票，對建制派反而有利，估計建制陣營在地區直選可過半。

▼選舉委員會界別改變▼

何君堯：言之尚早 有考慮轉選委界

距離12月立法會換屆選舉仍有一段時間，建制不同黨派仍在觀望形勢，思考留在直選戰場抑或轉換跑道，近日就有傳經民聯九龍西議員梁美芬，可能會轉戰選委會界別，亦有傳新界西議員、有大批「藍營」支持者的何君堯考慮選界別。



何君堯接受查詢時表示，目前時間尚早未有決定，他指地區直選數目減少，若民主派有人參選，無可避免增加建制之間競爭，但最關鍵是哪些人能成功「入閘」。他承認有考慮轉戰選委會界別，但不覺得特別容易當選，又指自己做了5年直選議員，不論在哪界別亦會選民找他幫手。