譚耀宗倡重設委任區議員　林兆彬斥輸打贏要：建制選輸就話要改

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-05 10:19

全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗日前接受傳媒訪問，提及認為區議會可重推委任制。民主派油尖旺區議員林兆彬今早（4月5日）於港台節目表示，譚的說法是輸打贏要，建制派過往佔區議會多數時，從來沒有建制中人說過要「均衡參與」，到自己選輸時就說要改制。

林兆彬料分區委員會將剔除民主派

林兆彬指，過去泛民主派佔少數時，從未聽過建制派提出要「均衡參與」，到今日民主派佔多數時，就走出來要求改制，形容是「輸打贏要」，自己選輸時就要「平衡返個聲音」，動機非常明顯。他指，單議席單票制確實有其缺點，但委任制是違反民主原則，如果希望改善選舉方式，可以理性討論比例代表制等的議題，而不是直接改成委任。

選委會取消全部117席民選區議員席位，改成政府委任的分區委員會、分區滅罪會和防火委員會委員。林兆彬認為，改制的動機明顯是為剔除民主派，他指區議員有民意授權，惟3類分區委員會都是政府委任，反問有何代表性可選特首。他又指，政府過往過分強調民主派區議員的政治工作，實際上他們的工作九成都是民生，過往建制派主導區議會時，都經常表態支持23條立法、政改、高鐵一地兩檢、《逃犯條例》修訂等政治議題，認為政府根本「妖魔化」現屆區議會。

曾任油尖旺區防火委員會委員的林兆彬指，油尖旺區過往有傳統，分區防火委員會總會保留4名民選區議員，但由於這些委員會日後會產生特首選委，身價大升，相信民主派會被摒棄在外。

羅曉楓：改制出發點是反映地區聲音

經民聯前區議員、大埔分區委員會委員羅曉楓指，改制的出發點是反映地區聲音，分區委員會具有廣泛代表性，服務市民有兩個基本原則：愛國和有能力，他認為新增的3類分區委員會都可做到。他認為，由政府委任的委員會選出特首並無利益衝突，因政府委任時不會說明「要選誰」，但同意政府日後可以多解說委任名單。