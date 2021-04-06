收緊查冊︱工會斥縱容無良僱主　中小企代表：嚴重阻礙做生意

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-06 11:38

政府近月以「防止起底」、「保障私隱」為名，收緊查冊安排。繼車牌查冊後，財經事務及庫務局日前向立法會提交文件，將以「三部曲」禁止公眾查閱公司註冊資料，涉及董事、公司秘書通常住址及完整身份證號碼，料最快月內刊憲實施。措施被質疑打擊公眾知情權，對於一些依靠查冊獲取關鍵證據的商業或勞工糾紛當事人亦非常不利。 職工盟總幹事蒙兆達今日（6日）於港台節目上表示，新安排對被剝奪的工人有嚴重影響，難以追蹤無良僱主，認為即使可向法庭申請查閱完整資料，實際上都會不合理地增加查閱的時間和成本，變相縱容無良僱主。 中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦亦指，公司查冊是營商時一個必要的工具，查閱合作對象的背景、一旦有商業糾紛時提供資料作追討。他批評收緊查冊安排會嚴重影響營商的順暢，甚至阻礙做生意。

工人追討欠薪無門 向法庭申請徒增關卡

蒙兆達指，過往有很多個案，一些無良僱主在公司結業後，公司突然人去樓空，工人被拖欠薪金和遣散費，老闆潛逃後工人追討無門，並濫用政府的破產欠薪保障基金。他指，公司查冊正正可以讓工友查出該老闆有沒有在其他公司登記做董事、尚有業務運作，並且直接上門追討，如果這個工具都被削去，再無人保障工人，變相縱容無良僱主剝削員工。

新安排下只能顯示資料當事人的局部身份證號碼，並可以用「通訊地址」代替「通常住址」，蒙兆達質疑會出現眾多問題，例如一名公司老闆的同名同姓者可能有很多，身份證號碼就不會重複，所以一定可鎖定目標，但如果日後只能顯示起首英文字母、頭兩個數字和最後的數字，是有機會多於一個人的身份，結果無法鎖定追查的目標。

至於以「通訊地址」代替「通常住址」，蒙兆達指，由於「通訊地址」可以是秘書公司地址，但這些秘書公司沒有責任交代這些老闆的行蹤，就算上門找秘書，他們都可以聲稱已沒再提供服務給該顧客，結果工人追討無門，過往亦有類似案例。

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

工人自行尋法院頒令？ 蒙：本末倒置

政府回應稱，有充分利害關係的人士可尋求法院頒令，取得公司登記冊內受保護的完整個人資料。不過蒙兆達指，要工人自行找律師尋求法院頒令，牽涉龐大的律師、訴訟費用，還要與僱主對簿公堂，會花去極多不合理的時間，形容這是「妹仔大過主人婆」，反而要一個被拖欠薪金的員工花如此時間資源，去追討一個無良老闆，本末倒置。另外，工人報稱被拖欠薪金、是有充分利害關係的人士，法庭有可能要求他們先證明此事，但如找不到僱主，資料不全，會徒增難度。

蒙兆達慨嘆，所謂「個人資料武器化」的說法，是顛倒是非，因為查冊本身就是針對一些有權有勢人士的制衡工具，防止有人利用《公司條例》的漏洞，作一些剝削工人、欺騙等的勾當，但新安排為查閱資料的人士加上不合理的關卡，長遠影響公眾利益。

收緊查冊・專頁｜限查董事、車牌 詳解對新聞、工商界深遠影響

劉達邦：企業須查冊確保營商信心

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則指，以一個生意人角度，要和另一間公司做生意，通常都會先了解該公司背景，包括董事姓名、性別、住址，這些資料有助了解對方的背景，增強營商信心。尤其一些業務合作，客人要在月結後兩、三個月才會結帳，企業為求安心一定要查冊確認對方公司的背景；萬一生意出問題，受害人都可以循通常住址，找到資料當事人，追討被拖欠的金額，過往有很多案例，都是通過此途徑找到對方並成功追討。

劉達邦指，以通訊地址代替通常住址並不可行，因為通訊地址有可能是公司地址，本身他們都已知道，但問題是如果對方公司結業，這個通訊地址已再無作用，根本找不到對方。他又指，即使政府聲稱可循法院要求頌令取得完整資料，但現實上很多中小企未必有這個時間和資源，去處理繁複的法律程序。

劉達邦批評，政府如此收緊查冊安排，嚴重影響營商的順暢，甚至一定程度上阻礙做生意。他指，政府聲稱會鼓勵青年人創業，但當商人想查閱資料、保障自己的商業利益時就「呢個唔睇得，嗰個又唔睇得」，沒了基本的保護罩，做生意都有難度。