選舉改制｜大埔北區突設分區會　17人為區選敗將　疑鋪路晉身選委

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-07 18:11

北京出手改革香港選舉制度，其中選舉委員會大洗牌，全數區議員選委遭刪去，改由港九新界「分區委員會」及地區滅罪、防火委員會頂上，合共佔156席，絕大部人士為建制派。 屬民主派的大埔區議會副主席劉勇威今天（7日）在社交網頁發文，指過往因歷史原因未有設分區委員會的大埔和北區，民政總署突然公布兩區的分區委員會委員名單。 翻查名單，大埔37名分區委員中，12人為2019年區議會選舉的敗選者，當中5人為去屆區議員。至於北區分區委員會，5人為區選敗將，當中4人本身是區議員。

胡健民續租位於廣福邨的辦事處。（蔡正邦攝）

根據政府公布分區委員會名單，大埔分為「大埔南」和「大埔北」兩區，共委任37名分區委員，12人為區議會選舉敗選者，包括民建聯胡健民、葉俊傑、胡綽謙、經民聯陳灶良、羅曉楓、新民黨劉文杰、新社聯余智榮等，其中5人為去屆區議員。

北區分區委員會方面，分為「龍山」和「鳳水」分區，共委任43名委員，其中5人為區選敗將，包括民建聯曾興隆、姚銘、廖興洪、潘孝汶及工聯會黃宏滔，除了廖興洪外，其餘4人也是去屆北區區議員。

劉勇威（廖俊升攝）

劉勇威：歷史原因過往無分區委員會

劉勇威指，大埔和北區因歷史原因，過往並無分區委員會，惟近日突然出現「大埔分區委員會委員」名單，他批評政府邀請一群區選敗將加入委員會，目的架空區議會。

劉勇威又斥，兩區分區委員會於近月才成立，惟「作嘢寫2020-2022年度」，「好心啦，明明啱啱呢個月新起，都2021啦，20咩20丫，慳啲啦」。有一名曾任沙田分區委員會的委員在劉勇威的帖文，稱當時自己在馬鞍山做校長，曾加入沙田分區委員會，當時自己以屋苑業主委員會身份，問政務署為何大埔沒分區委員會，惟「得到一些不是理由的理由」。

前年區議會選舉，民主派贏得逾380席，其中在大埔區更全取19席，同時北區在取得過半數議席。