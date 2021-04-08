司法機構：反修例案涉1752宗　六成半已結案　難設專案組審理

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-08 18:47

立法會特別財委會會議下周召開，司法機構回覆議員質詢時表示，截止2月底，各級法院已處理或正處理1,752宗與反修例運動有關的案件，超過1,100宗或65%的案件已經結案。 對於法庭仍未完成處理案件的原因，司法機構表示，由於這些案件所需的運作安排一般較為繁複，因案件涉及眾多被告人、法律代表、傳媒人士和旁聽公眾，亦牽涉大量錄影紀錄形式的證據，無可避免帶來挑戰。

司法機構回覆議員質詢時表示，截止2月底，各級法院已處理或正處理1,752宗與反修例運動有關的案件，超過1,100宗或65%的案件已經結案。（資料圖片）

司法機構表示，1,752宗與反修例運動有關的案件中，1,662宗為刑事案件，90宗為民事案件。其中終審法院涉及2宗刑事及8宗民事案件；高等法院涉及241宗刑事及59宗民事案件；區域法院涉及253宗刑事及11宗民事案件，另小額錢債審裁處涉及12宗民事案件。

對於法庭仍未完成處理反修例案件的原因，司法機構稱，由於這些案件的運作安排一般較為繁複，當中涉及眾多被告人、法律代表、傳媒人士和旁聽公眾，並牽涉大量錄影紀錄形式的證據。司法機構認為，有關情況對司法資源及支援人手、法院大樓空間的使用、傳媒和保安的安排各方面，無可避免地給司法機構帶來挑戰。

至於涉及2014年佔領運動的295宗案件及2016年旺角騷亂的86宗案件，司法機構稱近乎全部已經結案。

司法機構稱，由於社會事件相關案件涵蓋多種罪行，所涉的量刑機制各有不同，事實情節亦各有差異，故把案件劃為單一類別，或幾個類別後交由專屬法院審理的做法極為困難。（資料圖片）

司法機構：社會事件相關案件涵蓋多種罪行 難設專案組審理

另外，經民聯議員梁美芬問及司法機構會否投放資源開設專案法官或專案組，加快處理2019年6月開始與社會事件相關的案件。司法機構稱，由於社會事件相關案件涵蓋多種罪行，所涉的量刑機制各有不同，事實情節亦各有差異，故把案件劃為單一類別，或幾個類別後交由專屬法院審理的做法極為困難，甚至是不可能。司法機構又指，有持份者普遍認為設立專屬法院既不實際亦不可取，認為持份者意見與評估的一致，認為不適合實施該項建議。