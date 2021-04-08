反修例事件逾萬人被捕　883人須承擔法律後果　約720人被控暴動罪

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-08 22:02

立法會特別財委會會議下周召開，律政司回覆議員質詢時表示，截至2月28日，警方就反修例事件共拘捕10,242人，2,521人已經或正進行司法程序，其中約720人被檢控暴動罪。 律政司又指，被捕的2,521人中，883人須承擔法律後果，包括614人被定罪、261人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令以及4人因藐視法庭經民事程序被處罰。另外，有50人獲撤銷控罪，186人被判無罪釋放。

就外判案件方面，律政司稱將積極考慮，並不時委聘私人執業律師或大律師協助處理案件，主要目的為應付檢控運作需要。 （資料圖片）

被問到現時刑事檢控進度緩慢，政府會否考慮增加案件外判數目，律政司稱一直與警方保持溝通，以便盡快及有效跟進相關案件。律政司強調，每宗案件由展開調查至提出檢控所需的時間視乎多項因素，如執法機關調查所需的時間、證據數量、案件性質及複雜程度。

就外判案件方面，律政司稱將積極考慮，並不時委聘私人執業律師或大律師協助處理案件，主要目的為應付檢控運作需要。另律政司指，所有刑事檢控科的政府律師均需因應實際運作需要，協助處理刑事起訴的工作，截至本年3月1日，該科政府律師的實際人數為152人。