修例風波谷起立法會功能組別登記　飲食界選民去年勁增八成

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-08 21:20

2019年修例風波，激起不少市民參與政治的情緒，希望在原定於2020年舉行的立法會選舉盡公民責任投票。過去很多功能界別人士都沒有登記做選民，不少人在修例風波之下，亦希望議會有代表自己的聲音。 政制及內地事務局數據顯示，2020年整體功能界別選民按年增加9%，當中有9個界別增幅達雙位數，變化最大的是飯食界，按年增長達到81.9%！

2020年整體功能界別選民按年增長9%

政制及內地事務局公佈立法會功能界別選民登記冊選民人數，發生修例風波的2019年，選民數字按年減少0.5%，為229,750人。然而2020年不少親泛民人士都鼓勵登記做選民，令到選民人數按年增長9.01%至250,452人，即淨增長20,702名選民。

選民增長得最勁的是飲食界，按年飆升81.9%，由4,408人急增至8,018人。但以人數淨增長來看，則是資訊及科技界稱冠，按年增長5,609人或75.89%，由7,391人升至1.3萬人。

教育界選民人數仍然拋離其他界別，有85,698人，但按年僅增加0.97%。其次為衞生服務界有40,471人，按年增長3,667人或9.96%。

立法會選舉下年度預留開支17.28億

立法會選舉延至今年底舉行，選舉事務處在2020至21年度的相關籌備預算約為2.82億元，而為籌備和進行立法會選舉的2021至22年度預留撥款為17.28億元，較2016年籌備和進行立法會選舉的整體開支6.95億元大增。

選委會選舉方面，籌備工作已在2019至20年度展開，兩年開支及修訂預算分別為340萬及1,600萬元。而2021至22年度選委會選舉預留撥款約有3.51億元，較2016年的1.51億元亦有明顯增長。

2022年行政長官選舉，在2021至22年度預算為1.52億元。