政制局宣傳憲法基本法開支飆九成　「泵水」千萬元予機構搞活動

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-08 19:41

政府稱修例風波衝擊「一國兩制」憲政基礎，除了由人大常委會修改選舉制度，亦在多個層面宣揚國家安全訊息，及宣傳《憲法》和《基本法》。 政制及內地事務局在提交給立法會的預算披露，2021至22年度局方宣傳《憲法》及《基本法》的預算約2,300萬元，較前一年度大增九成，亦較修例風波發生前的2018至19年度增加35%。

新冠疫情令2020至21年度減至1200萬

政制及內地事務局披露，2018至19年度宣傳《憲法》和《基本法》的開支約1,700萬元，2019至20年度為1,500萬元，2020至21年度為1,200萬元，連續兩個季度減少，主因是修例風波和新冠疫情令部份推廣活動無法進行。

資助民間機構推廣基本法 項目大增

局方會從4個方面推廣《憲法》和《基本法》，包括舉行主題研討會，以電子媒介如互聯網和手機應用程式宣傳，地區活動以及資助非政府組織或民間機構舉辦活動。

2020至21年宣傳開支雖然大減，策略亦有改變，獲資助的民間推廣活動大增。透過「《基本法》推廣活動資助計劃」及「《基本法》推廣的研究資助計劃」的計劃，從2016至17年起按年分別有14、13、17、19宗，2020至21年度就大增至38宗。

▼過去3年受資助項目▼

2018年度僅407萬 2020年度破千萬

金額方面，兩項計劃2018至19年度總資助額約407.65萬元，項目參加人數約3.45萬人。2019至20年度資助額約717.24萬元，按年增加75.9%，參加人數約7.35萬人。2020至21年度為資助額約1,050.37萬元，按年增加46.4%，參加人數亦有增至約15.19萬人。