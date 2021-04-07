盤點選委會北京及港府鐵票　三大系統合佔900席位　誰主浮沉？

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-07 07:00

中央修改香港選舉制度，主宰特首選戰的選舉委員會「大改組」、「大執位」，多個本屬民主派票倉的專業界別改為團體票，並加入當然及提名委員，「國家隊」全面進場，而過往位處政治食物鏈下游的分區委員會、滅罪和防火委員會等地區組織，亦大舉躋身權力圈，令中央和港府直接或間接控制的議席大幅增加。 《香港01》統計，在1500名選委中，預計由中央直接或間接控制的席位達539個，由港府委任或左右的席位則至少有232個，合共約771席，加上傳統「嫡系」票源，三大系統合計近9百張「鐵票」，佔選委會約6成席位。歷屆商界、泛民圖以關鍵少數票，左右大局「造王」之神話，已不復再。

五大界別均有「國家隊」影子

選委會選舉將於9月舉行，選出1500名選委。新制度下，選委會第二界別「專業界」中，多個界別由以往30席全由選舉產生，改為以「選舉+當然或提名」方式產生，個人票亦全數取消，受中央直接或間接控制的議席大幅增加，例如2016年由民主派全取30席的資訊科技界，改由科技創新界取代，當中有15席在中國科學院、中國工程院院士中提名產生，民主派全取該界別的局面已難重演。

同一遊戲規則下，會計界有15席由國家財政部聘任的香港會計諮詢專家提名產生；法律界有6席由基本法委員會委員擔任、9席由中國法學會香港理事中提名產生；中醫界有15席由世界中醫藥學會聯合會香港理事中提名產生。

上述新制下產生的席位，加上第五界別的「人大、政協、全國性團體香港成員」、第四界別的立法會大部份建制派議員、第三界別的「同鄉社團」和「基層社團」、第一界別的中企協會17席等，這些都是北京可控度極高的席位。

港府藉委任公職大權 分據選委會政治版圖

至於另一鐵票系統，來自港府。例如第二界別中的工程界、醫學及衞生服務界、社會福利界等，各有15席當然委員由法定機構、諮詢組織及相關團體負責人出任，而有關職位多由政府委任。

於第四界別，中央取消區議會在選委會所佔席位，改由港九及新界分區委員會、地區滅罪委員會、防火委員會委員代表取代，合共佔156席。上述委員會委員由民政事務總署署長委任。

至於第三個鐵票系統，是傳統中央在港「中堅」票倉。這些席位主要包括第三界別的漁農界和勞工界，過去此兩界別在特首選舉中鮮有「異聲」，歷屆緊跟中央指揮棒投票。

按以上推算，估計中央可直接或間接控制的議席多達539席，而由港府委任或左右的亦佔至少232席。加上勞工界、漁農界此兩大傳統親中功能界別，佔選委會120席，料中央及港府的「鐵票」高達近900票。