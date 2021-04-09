19名辭任及不續任議員獲發1332萬任滿酬金　內會風波開支859萬

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-09 17:38

立法會秘書處回覆議員質詢時表示，去年共有24名議員離任，其中5人喪失立法會議員資格，3人決定在9月30日後不繼續立法會議員，16人辭去立法會議員席位。秘書處稱在24人中，只有4人符合資格申領結束辦事處開支償還款額，已向4人發還73.9萬元結束辦事處開支，以及涉及其34名職員的34.6萬元遣散費。 秘書處又指，已向3名決定在去年9月30日前離任及16名辭任議員席位的人士，支付合共約為1,332.3萬元的任滿酬金。

秘書處表示，行管會對前公民黨楊岳橋、郭家麒、法律界郭榮鏗及會計界梁繼昌提出的申索已達致和解，他們已根據協議償還相關款項。（資料圖片）

立法會行管會早前要求被DQ的4名議員，包括前公民黨楊岳橋、郭家麒、法律界郭榮鏗及會計界梁繼昌，歸還在去年7月30至11月11日期間，獲支付的相關酬金及工作開支。秘書處表示，行管會對該4人提出的申索已達致和解，他們已根據協議償還相關款項。秘書處又指，一間律師行獲委聘處理上述事宜，截至上月12日，有關總開支為2.7萬元。

秘書處稱，自第6屆立法會開始至今，行管會曾向10名被DQ的議員追討相關酬金和開支，對其中8人提出的申索已達致和解，餘下2人為梁頌恆和梁國雄。秘書處指，由於梁頌恆為被判定破產人士，行管會主席已作出指示，不值得耗費更多訟費對他採取追討行動。至於梁國雄，有關各方已提出共同申請，尋求原訟法庭就將該宗訴訟排期審訊等事宜作出指示。

立法會秘書處表示，選舉共經歷19次會議，歷時29小時44分鐘，估計涉及開支達到859萬元。 （資料圖片/盧翊銘攝）

國歌法臭水事件 已收回開支

2019年10月，郭榮鏗以內會副主席身份，主持內務委員會主席選舉，民主派議員在會議期間不斷提問，試圖拖延主席選舉，令內會在2020年4月仍未選出主席。立法會秘書處表示，選舉共經歷19次會議，歷時29小時44分鐘，估計涉及開支達到859萬元。

至於去年5月和6月，立法會審議《國歌條例草案》期間，有民主派議員潑出傳出惡臭的液體阻止會議進行，秘書處稱會議廳和會議室的地顫、家具和電腦被弄污，清潔維修的費用要約27萬元，已從有關人士全數收回。