夏博義：公會有責任就影響法治議題發聲　質疑資審會或違反人權法

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-09 17:51

人大常委會早前通過修改香港選舉制度，大幅減少立法會直選議席、選舉委員會改組並刪除區議員席位、並設立資格審查委員會。 大律師公會主席夏博義日前接受《有線新聞》專訪，質疑修改選舉制度後，審查參選人資格限制市民選擇，可能違反《人權法》對於選舉權的保障。對於有建制派人士批評大律師公會就政治議題發聲，又質疑公會主席夏博義對港「忠誠度」，夏反駁指公會不是政治團體，但有責任就影響法治的議題發聲。

政府下周三（14日）將《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》提交立法會首讀，將設立資格審查委員會審查參選人士的背景及資歷。夏博義擔心，做法或違反《人權法》21條保障的選舉權。（資料圖片）

政府下周三（14日）將《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》提交立法會首讀，將設立資格審查委員會審查參選人士的背景及資歷。夏博義擔心，做法或違反《人權法》21條保障的選舉權，「《人權法》列明市民有權參與公眾事務，通過自由選出代表，不等如不可以有審查，因為有些條件或會令人不合資格，例如刑事定罪或檢控。但問題是審查工作會否公平地做，審查工作會否變相限制市民的選擇，這是一個大問題，目前我不認為大家有答案。」

大律師公會近年多次就政治議題發聲，包括《港區國安法》的立法，律師會前會長蘇紹聰早前質疑，如果律師團體變成政治團體，是否仍適合擁有自我監管的權力。夏博義反駁，「大律師公會不是政治團體，而是高標準的專業團體，公會主席有責任捍衛法治、司法獨立、《基本法》、人權法及司法公正」，又解釋就政治敏感議題發聲，是因為事情影響公會捍衛的價值。

夏博義指大律師公會轄下的委員會正仔細審視國安法條文，探討值得提出修訂的地方，但無具體時間表何時會完成。