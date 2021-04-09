林鄭去年參觀深圳蓮塘口岸　即日來回竟要1777元？｜政壇諸事町

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-09 20:58

行政長官辦公室今日（9日）回覆立法會議員查詢，披露2020年各項開支。受到新冠肺炎影響，去年特首林鄭月娥只有6次外訪，全部都是內地或澳門，並沒有海外行程，花費共28.9萬元。 不過，當中有一項即日來回訪問深圳，不計交通費，竟然花了1,777元？

行政長官辦公室文件列出林鄭由2020牛4月1日至2021年2月28日的外訪活動，5次「過夜」外訪分別為5月訪京，6月訪京，10月訪深圳，11月走訪北京、廣州及深圳，以及11月訪問澳門。全部行程有當地交通贊助，部份亦有住宿贊助。

最貴的行程為11月北京、廣州、深圳之行，全團酒店住宿近3.9萬元，旅費約6.3萬元，其他開支近3.7萬元，總計13.9萬元。不過外訪團人數眾多，全數計算在內，並非林鄭一人「豪花」14萬元。

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餘下一項行程，是2020年8月26日出席蓮塘/香園圍口岸貨檢設施啟用典禮，以及之後參觀深港科技創新合作區深圳園區。整個行程花費1,777元，但香港人都知道香港往深圳的交通費十分便宜，更何況這次支出並非交通相關的「旅費」項目，而是「其他開支」，究竟是甚麼？

原來，其他開支包括外訪人員離港工幹時的膳宿津貼及其他雜項開支，這次行程是即日來回沒有住宿，也就是說這1,777元包括外訪團的膳食和雜項開支。

值得一提的是，為配合政府的環保政策，特首外訪時一般不會向他人送贈禮物或紀念品。