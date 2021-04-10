工聯會倡立例禁止含瘦肉精豬肉進口　加強抽查肉類來源

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-10 16:09

台灣今年起准許含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉進口，並放寬30月齡以上的美國牛肉進口，一度引起台灣人關注。 工聯會立法會議員陸頌雄今（10日）表示，不少台灣豬肉食品進口香港，惟特區政府對瘦肉精標準偏向寬鬆，部分食品產地標示欠清晰，對此感到憂慮。因此要求食物及衛生局提高進口豬肉食品的瘦肉精的標凖，倡議香港跟上中國及歐盟標凖，立例全面禁止含「瘦肉精」的豬肉進口。

陸頌雄指，有研究顯示，過量的瘦肉精可引發患癌和長期病患惡化，惟多間網購平台及大型超市均有售賣多款來自台灣的豬肉零食，但產品並未標示所用的豬肉來源，擔心有瘦肉精成分，要求當局加強抽查。

根據資料，俗稱「瘦肉精」萊克多巴胺可令豬、牛等食用動物體內的脂肪轉變為肌肉組織，從而促進生長和增加瘦肉比例。香港現時參考國際食品法典委員會的標準，牛、豬的肌肉、肝和腎的最高殘餘限量分別為每公斤10、40和90微克，美國、巴西、加拿大、澳洲、紐西蘭、南韓等二十多個國家與香港一樣，准許按建議濃度在動物飼料添加萊克多巴胺，而內地、歐盟則完全禁止含瘦肉精豬肉入口。

工聯會立法會議員陸頌雄質疑，本港標準過於寬鬆，要求當局跟從內地及歐盟標準，並指將約見食衛局局長陳肇始跟進。