央視3.15踢爆｜河北驚現「瘦肉精」羊肉　養殖戶：差不多有十年

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-16 16:12

河北滄州青縣是內地其中一個重要的肉羊基地，每年大約出欄70萬隻羊。不過，央視在國際消費者權益日播出的「3.15晚會」上，揭發當地養殖戶違禁使用「瘦肉精」，目的就是為了出肉率高多賣些錢，並且持續「差不多有十年了」。 農業農村部其後發出新聞稿，指對事件高度重視，立即責成河北省、河南省迅速組織開展查處工作。同時，農業農村部連夜派出工作組趕赴現場，督促地方嚴格落實屬地管理責任，嚴肅懲處違法行為，並及時向社會公布調查處理結果。

河北滄州青縣是內地其中一個重要的肉羊基地。（影片截圖）

瘦肉精是能促進瘦肉生長的物質，但會在動物組織內殘留，人體吸收會直接危害健康，中國早在2002年就明令嚴禁瘦肉精作為獸藥和飼料添加劑。

據央視「3.15晚會」披露，青縣的一個養殖戶小傑承認會在肉羊飼養過程中添加瘦肉精。小傑會在餵飼肉羊時，將花生秸、粟米粉等依次添加到飼料筐中，然後就從一堆雜亂的包裝袋子後，挑出一條藍色的袋子，舀出小半碗灰白色粉末。灰白色粉末加到飼料筐後，小傑迅速啟動攪拌機，令其變得肉眼難察。央視記者事後將灰白色粉末及攪拌後的飼料偷偷取樣，經瘦肉精快速檢測條檢測，兩者的檢測結果均為陽性。

小傑透露，加瘦肉精的時機非常關鍵，一般是在出欄前一個月添加，這樣才算「餵得硬」，「就是餵瘦肉精，頭期不餵，後期一個月才餵。」小傑坦言，使用「瘦肉精」的肉羊能夠多賣五六十元，「假如說1000隻羊呢？多少錢？」有知情人士更稱，「當地養羊沒好的，都餵瘦肉精。」

青縣有不少養殖戶會選擇把肉羊賣給當地屠宰場以便就地屠宰，央視記者在冷庫內對當天屠宰的羊肉偷偷取樣，以瘦肉精快速檢測條檢測，結果呈陽性。此外，央視記者在從河南鄭州一些農產品批發市場附近的運羊車及商鋪，多次購買疑似來自河北青縣的羊肉，經瘦肉精快速檢測條檢測，結果亦是呈陽性。

央視記者稱，雖然青縣相關部門一直嚴查違規添加瘦肉精，許多養殖場的大門上都有監管部門醒目張貼的「禁止使用瘦肉精」告示，但實際上養殖戶都有各種渠道事先得到消息，提前應對。例如小傑在受訪時曾接獲電話通知會有檢查，「像我們這有的時候來查了，村支書都通知。如果是市的來，他先給縣通知，一級一級都有通知。」

含瘦肉精的羊肉。（影片截圖）

農業農村部在新聞稿中就強調，近年來針對違禁使用瘦肉精的行為，部方始終保持高壓嚴打態勢。下一步，農業農村部將舉一反三，在全國範圍內組織開展專項整治行動，對牲畜養殖場（戶）進行拉網式排查，會同有關部門查找非法「瘦肉精」來源，嚴厲打擊非法兜售、違禁使用「瘦肉精」行為，深挖黑色利益鏈和「保護傘」，涉嫌犯罪的，一律移交司法機關嚴懲重處。

（綜合報道）