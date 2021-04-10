指部分泛民走不出固有思維　吳秋北：中央已給下台階

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-04-11 13:30

工聯會會長吳秋北接受媒體訪問，認為新的立法會選舉制度能保障愛國愛港人士參選，填補了本身的漏洞，又指不會將反對派排除在愛國愛港之外，但認為部份人未能走出固有思維，借中央定下的規矩作下台階。

吳秋北認為部分民主派走不出固有思維，直言應以中央定下的規矩作下台階。（張浩維攝）

立法會選舉制度即將迎來多項改變，除了新增40席選委會席位外，地區直選的席位亦會減少，令黨派之間的競逐更激烈。吳秋北接受《now新聞》訪問時認為，中央看香港問題準確，認為新制度是好事，「過去以選舉為主軸，存在漏洞的選舉，對香港影響很大，10多年來導致內耗，政治角力窒礙了發展，這令中央下定決定解決問題。」他認為新制度能防止反中亂港份子有機可乘。

他又讚揚選委會委員人數從1,200人擴大至1,500人，擴闊了基層、地區組織和全國性組織，結構上容許多界別的人士參與，能吸納更多意見。但他坦言，勞工界別在選委會席數沒有變化，仍然是60席，在立法會層面也沒有增加議席，因此對工聯會而言，「沒有被擠壓已經是萬幸」，希望力爭在現有框架下，在不同範疇盡力爭取議席。

立法會選舉制度將迎來多項改變。（資料圖片/梁鵬威攝）

對於未來選舉，他又表示不應將泛民和反對派排除在愛國愛港之列，認為過往那種顏色分野不應再存在，泛民亦不應再對中央對抗牴觸，直言如果大家都是愛國愛港，彼此便是良性競爭。吳秋北認為，部分民主派無法走出固有思維，「本來應該借中央定下的規矩作為下台階，共同愛國愛港。」對於日後選舉，他表示目前難以估計能取多少席，因要知道選舉對手才能估算，新制度下對出戰人選的計算需更加精準。

認為現時立法會工商席位太多

吳秋北又認為，現時立法會的工商席位太多，曾希望在削減區議會功能組別後可以擴大勞工基層席數，但最後方案並非如此。不過他指亦認同目前的方案，工聯會未來會繼續爭取勞工界別功能組別的3個席位。至於選委會在立法會的40席，他表示也是一個很大的數字，希望最後能均衡分配。

他又指，現時社會存在資源和財富高度壟斷的情況，令很多打工仔生活壓力巨大，他期望未來行政主導的強化，能有助政府整頓這些問題。他又認為中小企老闆其實應該支持勞工權益，共同制衡大資本家，並強調團結並非為將資本主義弄垮，而是一起「做大個餅」，令社會健康有活力。