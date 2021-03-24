吳秋北4000字批「地產霸權」　發起「新工運」促懲罰囤地發展商

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-24 18:22

工聯會會長兼港區人大代表吳秋北近日不時在報章撰文，早前曾批評有壟斷集團為轉移矛盾，「暗中勾結反對派，製造政治麻煩，和中央較勁，以維持資本壟斷。」他日前再在報章發文，詳述香港面對的困局，又指「地產霸權」如何窒礙香港社會發展，促政府應通過多項政策釋放土地。 吳秋北指出，香港的土地房屋問題已因為資本勢力盤根錯節、政府暗中襄助，在市民心中積怨成疾，強調新工運就是要發動變革的力量，督促政府提高土地儲備，打破資本定律，用地於民。

吳秋北指，房屋問題是香港的頑疾，是打工仔的沉重負擔，若無法解決打工仔和基層房屋困境，「智慧型宜居城市也不過是少數人的愜意，更加劇貧富差距」。（資料圖片）

吳秋北近日發表「新時代工運」論述的系列文章，今日再發表第三篇超過4,000字的長文，指出房屋問題是香港的頑疾，是打工仔的沉重負擔，雖然政府在《施政報告》中提出要將香港打造成智慧型宜居城市，但若無法解決打工仔和基層房屋困境，「智慧型宜居城市也不過是少數人的愜意，更加劇貧富差距」。

文中又指，公屋供應不足，輪候時間不斷延長，基層住戶租劏房，夾心階層高價租私樓，不同階層都為負擔高樓價而降低生活質量。吳秋北認為，即使政府將公私營房屋供應比例調整為7:3，面對土地儲備、熟地及房屋興建不足，比例如何也成為空談。

質疑保育面積廣 指取10%土地建屋可大大紓緩問題

吳秋北強調，香港不是土地不足，而是住宅土地開發不足，他舉例指郊野公園面積佔香港四成土地面積，當中75%的郊野公園屬於受保護用地，形容香港大規模和比例的郊野公園土地，在全球非常罕見，「有多少是真有保育價值，有多少只是地產商打手為高地價政策服務而渲染出來的『假保育」』？」吳秋北認為，只要找到當中10%生態價值低的土地用以興建房屋，人均居住面積就可翻一倍，市民面對的居住問題亦可大大解決。

吳秋北認為，只要找到當中10%生態價值低的土地用以興建房屋，人均居住面積就可翻一倍，市民面對的居住問題亦可大大解決。 （資料圖片）

批政府放手放權地產商 有失職之嫌

另外，吳秋北亦批評「地產霸權」打手和文宣用盡各種藉口、名堂阻止住宅土地開發，「每塊土地都總能找到一個冠冕堂皇的理由『不能起樓』」。他又指近日有人提出不應動用農地，因為要作本地農業和糧食「自給自足」，「說穿了，這不過就是為地產霸權壓抑住宅供應的手段，以讓他們繼續吸血而已。」

吳秋北指，根據《基本法》第1章第7條規定，香港特別行政區境內的土地和自然資源屬於國家所有，由港府負責管理、使用、開發、出租或批給個人、法人或團體使用或開發，其收入全歸香港特區支配。他認為，若視政府作為香港土地的地主，政府就是將土地的使用、開發、收益，放手放權予地產商，由他們根據本身的利益進行市場化操作，導致土地產值為極少數人佔有，未能推動社會均衡發展，實現全民共享。吳秋北強調，政府作為向中央負責的「地主」，實在有失職之嫌。

吳秋北強調，若政府有魄力和決心解決基層房屋問題，更應善用手上權力啟動《收回土地條例》作釜底抽薪之策。（資料圖片）

引用習近平「房住不炒」 強調地產不可作財富轉移工具

吳秋北表示，政府絕不能夠縱容大量囤地的地產商利益至上予取予攜，強調資本財團作為社會發展的最大既得利益者，只有政府通過強有力的政策限制、規管，才能平衡資本傾斜。他引用國家主席習近平說，「房子是用來住的，不是用來炒的」，強調地產不可以成為財富轉移的工具。

吳秋北建議港府效法內地及澳門，立法打擊囤地。他指內地《土地管理法》禁止閒置耕地，而《房地產管理法》則規定開發商要在指定年期內動工，如兩年內未動工政府可無償收回土地使用權。吳秋北建議港府可在土地合約內訂明動工和銷售期限，逾時可徵收空稅甚至收回土地，亦可限制違規地產商競投新土地，以防止囤地及操控房屋供應。

至於租務市場方面，吳秋北指有個別人士擁有多個以至大量物業，另有些人則沒有物業必須租屋，造成房東議價能力高、奇客議價能力低，大幅加租和迫遷問題嚴重。吳秋北倡議租金管制，指租金加幅不應高於住戶收入升幅，以壓抑租金佔收入比例。

促政府要有擔當 啟動《收回土地條例》作釜底抽薪之策

最後吳秋北稱，支持政府在發展建設中投入必要資源，維護香港生態環境，「但是對社會上一些因噎廢食的觀點，無法認同」。他認為政府應有所擔當，以科學、全面、發展、突破的理念平衡香港的土地開發、房屋建設。吳秋北強調，若政府有魄力和決心解決基層房屋問題，更應善用手上權力啟動《收回土地條例》作釜底抽薪之策。