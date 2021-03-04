議員提逾3千預算案問題　較去年少一倍　鄭松泰250條成「問題王」

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-04 12:33

財政司司長陳茂波上周公布新一份《財政預算案》，立法會財委會將於4月12至16日一連5日舉行21節特別會議，審核2021-22年度開支預算。 根據往年做法，立法會議員可就政府來年開支預算向各政策局提出書面問題要求回覆。在民主派全面撤出議會後，立法會財委會主席陳健波今（4日）表示，今年42位議員共提出3,249條書面問題，較去年的6,804條問題少一倍，提出最多問題的熱血公民鄭松泰，共提出250條問題，其次為經民聯梁美芬的185條問題。

根據統計資料，今年議員提出的問題總數是過去5年中最少，過去4年提出最多書面問題的5名議員均為民主派議員，其中過去4年提出最多問題的都是工黨前議員張超雄。今年提出最多問題的熱血公民鄭松泰，共提出250條問題，其次為經民聯梁美芬（185條問題）；第三為陳沛然（159條問題）；第四為馬逢國（108條問題）；第五為柯創盛（106條問題）。

另外，今年議員向教育局提出最多問題，共237條問題，其次為社會福利署的200條問題；排第三為商務及經濟發展局（工商及旅遊科）的191條問題；第四為食物及衞生局（衞生科）的159條問題；第五為環境保護署的119條問題。

陳健波表示，政府當局承諾，將優先處理首3,300條書面問題，並會在財委會特別會議有關環節舉行的一個完整工作天前，提供書面答覆。