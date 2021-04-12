收緊查冊｜鍾國斌：保障董事私隱　陸頌雄倡工會議員可查完整資料

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-12 10:59

政府計劃收緊查冊，除公職人員等「指明人士」外，將不再向公眾提供公司董事通常住址及完整身分證號碼。自由黨黨魁鍾國斌指，近年有人利用查冊制度「起底」，從公司董事角度而言，認為有需要收緊查冊，以保障董事私隱。 工聯會立法會議員陸頌雄擔心政府收緊查冊，或影響到工友入稟追討欠薪的權利，促請政府確保勞工處及勞資審裁處可即時取得僱主的地址等資料，又建議將工會及立法會議員列為「指明人士」，可查閱公司董事的完整資料。

鍾國斌：查閱董事名稱和部分身分證號碼 足以辨別董事身分

鍾國斌稱，過往查冊透明度高，提供公司董事通常住址及完整身分證號碼作正常用途，包括樓宇買賣等，本來行之有效，問題不大，但自2019年起，有人利用查冊制度「起底」，屬不正常用途，如果查冊者在網上公開資料，隨即有過千人見到資料，令公司董事私隱令到威脅。

他說，即使查冊者只能查閱董事名稱和部分身分證號碼，相信也足以識別公司董事身分，有需要時查冊者亦可申請查閱資料。對於有指政府收緊查冊，或影響香港營商透明度，鍾國斌指，與其他國家相比，新加坡的查冊制度的確是較開放、透明度較高，但英國及澳洲等地的查冊制度，與香港收緊查冊後的情況類似，強調要在保障董事私穩及公眾知情權之間取得平衡。

陸頌雄建議將工會及立法會議員列為「指明人士」，可查閱公司董事的完整資料。（資料圖片）

陸頌雄：收緊查冊不能影響打工仔爭取權益

陸頌雄認為，要平衡處理，「起底」情況受社會關注，但收緊查冊不能影響打工仔在勞資糾紛爭取權益，亦不能影響勞工入稟法庭追究的法律程序。他稱，當出現勞資糾紛時，勞工處會發信給僱主作調解，勞資裁判處會發信通知僱主出庭，若僱主只提供公司地址，不提供住址，當公司倒閉後，或無法聯絡僱主。

他促請政府確保勞工處及勞資審裁處，可即時取得僱主的住址，「唔好等彈信先去做」。他又指，立法會議員同屬公職人員，建議政府將議員列明「指明人士」，可查閱公司董事住址。