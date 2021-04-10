收緊查冊｜田北辰批「夾硬嚟」　倡要求公司董事提供身分證全名

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-10 16:59

政府計劃收緊查冊，禁止公眾查閱公司董事通常住址及完整身份證號碼。實政圓桌立法會議員田北辰批評，政府收緊查冊是「夾硬嚟」、「霸王硬上弓」，質疑當局未有作充分解說。 他說，當局容許董事提供中文名或英文名，甚至暱稱，會引起混亂，令查冊人士難以核對公司董事身份，認為當局應要求公司董事提供身份證全名。

工人憂無法追究拖糧僱主 商界憂查不到合作方資料

田北辰稱，政府擬收緊查冊引起多個行業不滿，工人團體怕無法追究拖糧的僱主，商界擔心查不到合作對家資料，連與特首友好的傳媒也有半版篇幅報導查冊，質疑當局未有做好對外解說工作。

他續指，將來查冊時董事的部分身分證號碼會被隱藏，已經很難查出董事身份，「而家仲要好寬鬆咁接納董事寫中文又得，英文又得，暱稱又得，打錯名都得！如果我查出嚟身分證嗰幾個號碼，嗰個人有好多唔同名，咁我點確認身份? 」

他指出，統一要求所有董事提供身分證上面正確全名，才可以進行最基本的核對工作。對於財經事務及庫務局局長許正宇昨（9日）在立法會財經事務委員會上表示，目前公司登記冊上只有8對人士的中英文全名，與身分證頭4個字相同，田北辰批評政府「九唔搭八」，「我而家係話，我無辦法核對嗰個人嘅名，係我要搵嗰個人呀，你答返我好少人同名有咩用？我點解要知嗰個人嘅暱稱或者其他名？」