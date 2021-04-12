《鏗鏘集》觀看次數近8000萬　李百全：將重點製作中國近代史節目

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-12 19:09

廣播處長李百全上任後，港台多個王牌節目連番被抽起，李百全回覆立法會議員就港台開支預算質詢時透露，港台電視節目在YouTube頻道的觀看次數最多為《鏗鏘集》，觀看次數達7,856萬次；緊接是《頭條新聞》、《視點31》，觀看次數分別為2,591萬次及2,426萬次。 至於港台收到的表揚和投訴數字，李百全指，港台在上年財政年度收到1,503宗投訴、27,488宗表揚。

《警訊》自去年8月停播 港台：已播逾80小時警方記者會

建制派在立法會特別財委會就港台問題提出多項質詢，經民聯梁美芬關注港台節目的觀看次數。根據李百全回覆，由2016年7月1日至2021年2月28日，最高觀看次數的節目為《鏗鏘集》，觀看次數達7,856萬次；之後是《頭條新聞》、《視點31》，觀看次數分別為2,591萬次及2,426萬次。《城市論壇》、《議事論事》等節目分別有2,010萬及1,077萬人次觀看。

梁美芬關注《警訊》停播後，港台是否有其他節目能向社會推廣撲滅罪行、警民合作的訊息。李百全回應指，港台作為香港的公共廣播機構，港台會繼續製作不同類型的節目，包括撲滅罪行和警民合作的訊息，而港台電視一向播放各種政府資訊、重要政府記者會等，自《警訊》於2020年8月停播後，港台已播放超過80小時的警方記者招待會。

民建聯陳恒鑌問及港台未來會如何加強公民及國民教育節目，李百全指，自《港區國安法》頒布後，港台推出電台及電視同步節目《國安法10問》，解說條文內容，並即將推出動畫，深入淺出地向市民解釋《港區國安法》，港台今年會重點製作特備節目《世紀長征》，闡述過去100年的中國近代歷史，分普通話和廣東話版本，於電台、電視、網頁及社交媒體平台播放，並會與教育局及民政事務局合作舉辦問答比賽》及「世紀長征香港青少年制服團隊大匯演」，以加深中學生對國家的認識，並培養年輕人對國民身分的認同感。

去年港台收1,503宗投訴

梁美芬問到，過去3個財政年度，港台收到的表揚和投訴數字為何。李百全回覆指，於2019至20年度，分別收到29,101宗投訴及76,576宗表揚；上個財政年度則收到1,503宗投訴、27,488宗表揚。

根據港台紀錄，過去3個財政年度，通訊事務管理局裁決了49宗有關港台節目的投訴個案，當中9宗裁定成立（1宗不施加懲處、2宗強烈勸諭、2宗勸諭、1宗嚴重警告、3宗警告）、31宗輕微違規及9宗不成立。