安心出行｜薛永恒：377萬下載超港一半人口　1.9萬人收通知做檢測

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-11 11:04

創新及科技局局長薛永恒今（11日）發表網誌，表示「安心出行」推出近5個月，下載量已達377萬，數字超過全港一半人口；至今有1.9萬人在收到「安心出行」感染風險通知後接受檢測。

薛永恒表示，「安心出行」自去年11月16日推出，至今近5個月，下載量已達377萬，「數字超過全港一半人口」而參與計劃公私營場地超過8.3萬個。 （資料圖片）

薛永恒今日發表題為「安心出行發揮作用」的網誌，表示「安心出行」自去年11月16日推出，至今近5個月，下載量已達377萬，「數字超過全港一半人口」而參與計劃公私營場地超過8.3萬個。

1.9萬人收感染風險通知做檢測

薛永恒指，為提升市民的警覺性，並盡早找到有潛在感染風險人士，以及切斷病毒傳播阻止擴散，政府自2月18日（年初七）起要求市民進入食肆或表列處所前，需使用「安心出行」；而自2月底，將獲「安心出行」感染風險通知人士納入特定檢測群組，至今已有1.9萬人在收到通知後在社區檢測中心接受檢測。

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對於部分市民對「安心出行」的私隱疑慮，薛永恒重申，下載應用程式後，無須登記任何個人資料，而所有行蹤記錄資料，亦會以加密方式存放在用戶手機的流動應用程式內，記錄的比對和提示功能只在手機程式內進行，不會備存在任何政府或其他系統內，並在31日後自動刪除。

政府規定由今日（4日）起，所有進入添馬政府總部的人士，須使用「安心出行」掃描二維碼。2月18日（年初七）起要求市民進入食肆或表列處所前，需使用「安心出行」。（資料圖片/張浩維攝）

薛永恒續指，程式已通過獨立第三方進行的保安風險評估及審計和個人私隱影響評估，亦符合《個人資料（私隱）條例》有關要求，上架前亦通過相關App Stores的審批，籲「市民可安心使用」 。