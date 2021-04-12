港人侮辱中國人涉種族歧視？　曾國衞：平機會正檢視　研立法規管

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-04-12 19:32

立法會今午（12日）召開特別財委會討論來年政府開支，民建聯立法會議員何俊賢關注《種族歧視條例》是否應涵蓋更多範圍，他指有店舖表明不接內地人生意是「人渣」、不人道的行為，問及局方會否研究處理香港侮辱中國人的情況。 政制及內地事務局局長曾國衞表示，平機會正研究種族歧視的議題，檢視是否有需要保障內地人在香港免受不平等對待，又指立法規管是其中一個研究方向。何俊賢再追問，若有香港人侮辱中國人，會否違反《種族歧視條例》，曾國衞稱可成為研究方向之一。

+ 16 + 16 + 16

曾國衞：月內公布「回港易」適用範圍

民建聯柯創盛關注，「回港易」計劃何時擴展至廣東省以外的港人，曾國衞指，本月內將公佈「回港易」計劃的適用範圍，將擴展至廣東省以外的港人，讓他們可免檢疫14天回港。曾國衞又指，現時內地疫情已清零，將考慮讓內地居民，提供核酸檢測陰性結果後可免檢疫來港。

對於香港與內地和澳門何時可恢復通關，曾國衞稱，中央支持兩地恢復往來，但強調疫情反復致相關安排未能落實。他呼籲市民盡快接種疫苗，只要達至清零才符合通關條件。

工聯會麥美娟表示，「回港易」計劃需先在內地申請，但程序並不簡單，認為局方若要將計劃擴展至廣東省以外的港人，應加強宣傳和教育。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 12 + 12 + 12

預留17億舉行立法會選舉 比上屆翻倍

另外，政制及內地事務局本年度預留約17億元舉行立法會換屆選舉，比2016年選舉的開支增加一倍多。總選舉事務主任翁應輝表示，兩者難以比較，因2021年預算有430多萬名選民、620多個票站以及4萬多名工作人員，加上票站因疫情關係會增設防疫設施，亦會增設攝錄機，強調有關措施會引致額外開支。

被問到本年度選舉事務處增設14個職位，是否用以支援資格審查委員會？政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，職位不包括資格審查委員會，因設立職位時人大常委會尚未有《決定》，故未能增設相關職位。