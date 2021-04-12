何君堯促定性修例風波為「黑暴」　鄭若驊拒絕：不影響法律決定

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-12 18:36

立法會今午（12日）召開特別財委會討論來年政府開支，其中在司法及法律部分，建制派議員何君堯關注，政府官員稱2019年的反修例風波為「社會事件」，但很多議員們都稱作「黑暴」，他對政府仍稱之為「社會事件」感到反感。 律政司司長鄭若驊回應指，在2019年所發生的事件，從不同案件中已清楚見到有街頭暴力、暴動、非法集結等，強調如何稱呼事件均對法律工作沒有影響，她不同意這是法律意見（legal advice）問題。鄭若驊強調，要每件事件單獨去看，認為如何稱呼事件並不影響法律決定，最重要是維護法治及依法行事。

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17宗涉及公共秩序罪行覆核全部成功

鄭若驊在會上表示，去年至今經上訴法庭聆訊並作出判決，涉及公共秩序罪行覆核刑罰申請的案件共有17宗，全部均覆核成功。

有議員關注涉及反修例事件中被捕者逾萬人，只有約2500人已完成或正進行司法程序，是否涉及延誤情況。鄭若驊回應指，在疫情期間，刑事檢控科特別職務科已經加快完成大量案件的法律指引及檢控決定，形容檢控程序受多個因素影響，包括調查搜證，不能一概而論。她強調律政府絕對不會作出政治檢控，呼籲社會不應以定罪率作任何揣測。

鄭若驊在會上表示，去年至今經上訴法庭聆訊並作出判決，涉及公共秩序罪行覆核刑罰申請的案件共有17宗，全部均覆核成功，（鄭子峰攝）

重用荃灣法院 延法庭時間

司法機構政務長梁悅賢補充指，涉及社會事件的案件為司法機構帶來挑戰，而這些案件所需運作安排一般較繁複，涉及多名被告人、法律代表、傳媒和旁聽公眾人士，以及有大量用作呈堂證據的錄影片段。她強調，司法機構會採取多項措施優先處理上述案件，其中今年下半年起將重用前荃灣法院大樓，並按需要延長法庭時間等。

至於有關警司警誡18 歲以下的被捕者程序，鄭若驊稱，警方在調查或接觸疑犯時，最重要是讓對方知道相關權利；至於警方是否決定作警司警誡，一般會考慮疑犯的年齡、案件嚴重性、是否自願認罪等，當案件遞交至律政司時，律政司會根據法律、相關證據、定罪機會等，決定是否作檢控。